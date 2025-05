Cort retira el muro de contenedores frente a la cafetería Noe: «Han cumplido su palabra»

Este miércoles Emaya ha trasladado la batería de contenedores situada en la calle Fausto Morell del portal número 17 al 21. Se cumple así una de las peticiones de la propietaria de la cafetería Noe, que contaba con ese muro de contenedores frente a su puerta desde mediados de 2023 y que ha estado durante años reclamando su traslado a un portal en el que hubiera locales cerrados. La colocación de estos contenedores le obligó a quitar la terraza de su negocio y los malos olores espantaban a la clientela, lo que hundió la facturación de este pequeño negocio de barrio.

Después de reivindicar en numerosas ocasiones que se quitaran estos elementos, Noe Viedma constató este miércoles cómo eran retirados por operarios municipales. «Todo el barrio está flipando. Han venido a verme para darme la enhorabuena, se paraban a saludarme, incluso gente que ha venido desde la plaza de Pere Garau. Por fin puedo poner terraza», explicaba exultante Viedma.

La empresaria, que no tiene ningún empleado en su negocio y es una madre separada con un niño pequeño, señaló que «yo tenía licencia de terraza pero no la renové porque me pusieron los contenedores delante», mientras en la misma calle había locales cerrados a los que no les supondría una molestia estar frente a un contenedor.

«Ayer [por este martes] me avisó el coordinador de distrito de que ya los retiraban. Y me chocó la mano. Después de que saliera mi queja en Ultima Hora, el alcalde se puso en contacto conmigo para decirme que estudiarían la manera de quitar los contenedores de delante de la cafetería. El Ajuntament ha cumplido su palabra», explicaba Viedma.

Después de ver cómo los operarios retiraban los contenedores y dejaban todo ese espacio libre, la vecina de Pere Garau reconoce que «he llorado mucho. He llamado a mis amigos para contárselo, el vecindario mirando cómo se los llevaban. Y mira, me han cambiado por completo las vistas del local. Ahora entra la luz y la alegría», reconocía la pequeña empresaria. La presencia de los contenedores había resentido la facturación de su negocio, lo que la obligaba a tener otro trabajo para pagar todas las facturas. «Ahora podré tener terraza y abriré el negocio más horas», insistió Viedma.

Desde Flipau amb Pere Garau han celebrado el traslado de contenedores de la calle Fausto Morell. «Aplaudimos la persistencia en la reivindicación de la panadería y cafetería Noe», señalaron desde la entidad. La entidad ha querido recordar a Emaya que «es necesario extender la red de contenedores soterrados en el barrio más poblado y denso de Palma y el Eixample. Cort y en concreto Emaya tiene que escuchar a la ciudadanía que trabaja por el barrio de Pere Garau para encontrar las mejores soluciones en materia de limpieza», destacó la entidad.