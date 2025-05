«En un año solo hay 50 horas de actos en la plaza Quadrado»

La queja de un grupo de vecinos por las actividades y la música que se celebra en la plaza Quadrado ha provocado la respuesta del ateneo popular L’Elèctrica y de Llibreria Pròpia, que niegan que sea «una discoteca privada». Aldana Areco, propietaria de Llibreria Pròpìa, ha mostrado su estupor por la queja de la portavoz de vecinos de la plaza: «Solo hemos organizado un evento aquí este año, por el aniversario de la librería. Yo misma vivo en una calle abarrotada de turistas, encima de una heladería que tiene puesta la música a todo volumen y el Ajuntament nunca le ponen multa», mientras que ellos sufren la visita continua de la policía.

Ni turistas ni terrazas

Areco dijo que «esta plaza es la única que no tiene turistas ni terrazas. Está bastante muerta, ojalá hubiese más actividades siempre que respeten a los vecinos, nunca a horas intempestivas». Areco compara la situación de Quadrado con Raimundo Clar, la del Coll «donde no puedes ni caminar» o la Plaza Mayor. «Hacemos actividades culturales ocasionales. Los mercadillos están abiertos a todo el mundo, no son eventos privados», dice.

Otra de las quejas de algunos residentes se referían a L’Elèctrica. Lío Bechara advierte que «yo mismo vivo hace diez años en esta plaza y la mitad de las viviendas son de la familia Barceló, que nos alquiló el local y el piso. Uno de sus miembros baja a cuidar del huerto de plantas comestibles. Además, el cura de Sant Francesc nos dijo la semana pasada quiere participar en el mercadillo».

Bechara denuncia que «hay alguna gente que no quieren nada en la plaza, pero si no hay actividad, habrá terrazas y turistas. Es lo que pasó en la plaza Quartera». Bechara dice que «en un año no hemos hecho unas 50 horas de actividades» y pide dialogar con los que se quejan. La conocida como la Plaça de ses Mongetes acogía desde 1910 un popular mercadillo todos los sábados.