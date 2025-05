Vecinos de la plaza Quadrado piden actividades sin música

Vecinos de la plaza Quadrado han reunido hasta 200 firmas para reclamar que no haya música. Meles Cànaves es portavoz de este grupo de residentes que solicitan por escrito al alcalde de Palma el cese de la música en este rincón de Canamunt. Aunque les parece «fenomenal» el mercadillo o la Trobada per la Llengua que se celebran allí, así como las asambleas o reuniones vecinales, sí que se muestran críticos con la música.

«Hemos llegado al límite de lo que creemos tolerable en relación al ruido y a la perturbación del descanso de los que residimos en esta plaza», señala este grupo de residentes en el escrito remitido al Ajuntament de Palma. Se trata de uno de los últimos paraísos del Casc Antic, en el que no hay ni una sola terraza y, milagrosamente, ha escapado de las garras de las rutas de los cruceristas y turistas que abarrotan el centro. De hecho, se ha convertido en un refugio para los residentes.

Meles Cànaves advierte «que queremos actividad, una plaza viva». De hecho, añade, es un lugar frecuentado por los alumnos del colegio Sant Francesc cuando salen de clase o ensayan los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas Baleares (ESADIB).

Sin embargo, no se muestran a favor de las actividades que llevan a cabo la asociación de vecinos Canamunt, porque «no representan a todo el mundo. Por lo menos no a nosotros». Cànaves no ha hablado con la asociación vecinal. También advierte que sufren molestias por las actividades de Llibreria Pròpia o el Ateneu Popular L’Elèctrica, con los que, dice, ha habido algún desacuerdo.

«Estamos en contra de la música y el ruido. No queremos música. Aquí hay gente que vive, gente mayor y gente que estudia. Por eso pedimos al Ajuntament que no conceda estos permisos de actividad a esta plaza pequeña», señala Cànaves.

Otro de los motivos por los que piden el cese de las actividades musicales es que «la gente viene a la iglesia y los curas no pueden dar misa por el ruido». Y es que el ábside de la basílica de Sant Francesc va a dar a la plaza Quadrado que, por otro lado, es el único espacio público con árboles, bancos y sombra del que disponen los vecinos de Canamunt.

«No queremos una discoteca privada para las fiestas de estas personas», insiste Cànaves, en referencia a la librería, la entidad popular y la asociación de vecinos que durante años ha intentado unir a los residentes que luchan contra el exilio inmobiliario y la expansión de terrazas que privatizan el espacio público.

«Basta con analizar el programa de fiestas de los últimos años y que ha sido la gota que colma el vaso, básicamente porque estas actividades van acompañadas, invariablemente, de música y ruido a un volumen insoportable», añaden en el escrito.