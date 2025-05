Marina Collado ahonda en las contradicciones de vivir del turismo en su nueva obra

¿Qué sucede cuando has podido tener un futuro gracias al turismo? El turismo, aquella especie de parásito para muchos, que ha destrozado paisajes y masacrado identidades, también ha sido lo que ha hecho posible que no pocas familias hayan podido ayudar a sus seres queridos a labrarse un futuro. En esa delicada contradicción ahonda Marina Collado (Porto Cristo, 1992) en su nuevo proyecto, que está desarrollando gracias a una residencia en el Centre de Creació de Dramatúrgia Espai el Tub, en el marco del programa del Teatre Principal de Palma.

La propuesta, que lleva por título Un dia sense turistes, está basada en el texto que escribió para participar en el Torneig de Dramatúrgia de 2022, protagonizado por dos mujeres que venden los tickets de una empresa turística. La rutina se ve trastocada de repente con la irrupción de la pandemia del coronavirus. La obra, reconoce la autora, tiene un fuerte componente autobiográfico, pues sus padres regentan una empresa que organiza excursiones en catamarán en la zona de Llevant. De hecho, confiesa que hay un personaje basado en ella.

«Lo que me interesa rescatar de lo que se pudo ver en el Torneig en forma de lectura dramatizada es aquella generación de hijos cuyos padres han vivido plenamente del turismo y cómo eso ha influido en la percepción del turismo. Quería ahondar en la contradicción de que tenemos lo que tenemos, pero nos quejamos del lugar de donde venimos. Eso a mí me ha afectado directamente y me ha puesto en conflicto con mis padres. Yo misma he sido la primera en criticar lo que nos ha perjudicado sin pensar en lo que nos ha costado llegar hasta aquí, a lo que tenemos ahora», razona.

En este sentido, Collado avisa que es una cuestión que «crea confrontación» y que, lamentablemente, conduce a dicotomías, a «lo binario». «Hay que intentar dar espacio al conflicto sin juzgar ni castigar a quien realmente se lo ha currado y ha hecho posible que sus seres queridos tengan una vida. Mis abuelos emigraron durante dos años a Venezuela. Tenemos que hacernos cargo de nuestra herencia», cuenta la dramaturga, a la vez que avanza que ha estado barajando la posibilidad junto a Catalina Florit, que coordina la residencia, de construir una trilogía sobre este proyecto. «Una idea que me encantaría llevar a cabo es hacer la obra en un catamarán: usar espacios hechos para el turismo para que entre la cultura, también más dedicada al pueblo», propone. El resultado será una lectura dramatizada que se celebrará en Palma y en Barcelona el próximo mes de septiembre.

Más allá de este proyecto, Documenta Balear acaba de publicar la obra El silenci de les falzies, que se estrenó en el Principal de Palma a finales de 2023 y que supuso el estreno de la compañía La Dislèxica. Además, Collado trabaja como diseñadora de luces en varios montajes, como Mai no arribaràs enlloc, que se ha podido ver en un centro cívico de Barcelona, aunque surgió de una residencia que llevó a cabo su autora, Marina Buisan, en el Teatre del Mar del Palma.