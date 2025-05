El alcalde se compromete a subir el sueldo a la Policía Local de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anticipado este viernes que el futuro plan de ordenación de la Policía Local, que se ha comprometido a aprobar antes de este verano, incluirá una revisión salarial para los agentes. Lo ha anunciado durante la inauguración de la nueva sede de la International Police Association (IPA), en s’Arenal.

«Antes de verano habrá un plan de ordenación de la Policía Local de Palma aprobado después de 15 años y una revisión salarial después de 25 años para poner en valor todo lo que hace la Policía», ha declarado Martínez, que ha expresado su compromiso con la mejora de condiciones de los servicios públicos.

El primer edil se reunió este jueves con todos los sindicatos después de que UGT manifestara, la semana pasada, su malestar por un encuentro del alcalde con CCOO, CSIF y SPPME, «dejando de lado a los otros dos sindicatos» (la propia UGT y ATAP).

UGT no quedó satisfecha con esta nueva reunión, y en buena parte debido precisamente al apartado económico. El sindicato lamenta que se les convocó únicamente para comunicar, y no negociar, la cantidad que el consistorio está dispuesto a fijar como complemento específico a policías que se adhieran al nuevo plan. UGT considera insuficiente esa cuantía (argumenta que algunas unidades de Policía y otros colectivos municipales ya están por encima de la cantidad propuesta), y en un comunicado interno indica que Martínez «no estaba abierto a negociar nada y sólo venía a informar».

Además, UGT quiso abordar durante la reunión otros aspectos del plan de ordenación, pero «el alcalde no quiere entrar a valorar turnos ni organización policial y lo deja en manos del jefe de Policía». Una actitud que irritó al sindicato: «El jefe de la Policía es el alcalde». En conjunto, UGT cree que el plan «tiene muchos flecos y es de difícil aplicación a día de hoy por la falta de personal». «Dudamos de que funcione tal y como está planteado», dicen.