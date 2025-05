Empadronarse en una caravana, toda una odisea homérica

Chistopher Nolan está en Grecia rodando ahora mismo una película sobre La Odisea, con un Ulises interpretado por Matt Damon perdido en las aguas del Mediterráneo oriental durante varias décadas. Miles de kilómetros al este, una suerte de Ulises a bordo de su caravana, intenta no perderse en un laberinto burocrático. Javier González es portavoz de los residentes en autocaravanas y lleva años viviendo en su residencia aparcada en la urbanización de Son Güells. No consigue empadronarse en su vivienda actual.

De hecho, ayer hizo una tercera intentona después de dos conatos frustrados en otras oficinas municipales de atención a la ciudadanía (OAC). «Me decían que no era posible, me enviaban a servicios sociales», lamenta. En servicios sociales le decían que tenía que ir a una OAC para completar el trámite. La explicación para impedirle el empadronamiento, dice, es que «simplemente no se podía».

Ayer lo intentó por tercera vez en la OAC de Son Moix. Lo hizo acompañado de la regidora de Podemos, Lucía Muñoz. «La normativa sí que permite el empadronamiento en caravanas», insistió la concejala tras analizar todos los detalles del real decreto 141/2024, en una resolución del 2020 que permitía el alta en caravanas en un lugar que puede carecer de referencia catastral.

La técnica confirma que «tiene que ser dentro de un solar específico, no vale delante de cualquier puerta. Pero tiene que ir a los servicios sociales municipales a que le asignen un domicilio». Conseguir otra nueva cita para conseguir un empadronamiento para conseguir un médico cerca de su casa con ruedas. Javier reconoce que está perdido en un mar burocrático.

Mientras tanto, en otro de los puntos de asentamientos de las caravanas, Begoña Gómez recibió hace unos días un homenaje de sus vecinos caravanistas. La portavoz de estos residentes es la voz de aquellos que no han conseguido entrar en el voraz mercado inmobiliario palmesano pese a contar con un empleo en el sector turístico, tan loado. Aquel que, dicen, reparte tanta riqueza. «Gracias por todo lo que has hecho por los autocaravanistas. Con cariño, tus vecinos de Son Hugo», rezaba la placa. A Begoña ya la llaman la alcaldesa de Son Hugo.