La prostitución en Palma, cada vez más invisible

La prostitución en Palma no desaparece, pero cada vez es más invisible. Las organizaciones que forman la Red de Atención a Personas en Entornos de Prostitución (Xadpep) de Palma confirman la tendencia que se ha ido acentuando en los últimos años: esta actividad se está desplazando paulatinamente desde clubes y la calle hacia pisos y casas privadas y ofertas en Internet (con desplazamientos a demanda). Una realidad que dificulta la labor de las entidades para llegar hasta las mujeres afectadas para ofrecerles ayuda.

La regidora de Serveis Socials del Ayuntamiento, Lourdes Roca, ha presentado este lunes los datos de 2024. Se trata de una red de trabajo junto a Casal Petit, Cruz Roja y Médicos del Mundo, que en 2024 atendió a 1.542 personas, un 11% más que el año pasado. La gran mayoría son mujeres y más de la mitad fueron casos nuevos.

Los datos de la red muestran cómo el consumo de prostitución en Palma está evolucionando hacia la deslocalización. Si antes la mayor parte de la oferta de prostitución estaba en clubes y en la calle, ahora se está trasladando a «espacios más invisibles» como casas y pisos y contactos a través de Internet. La prostitución en viviendas particulares aumentó hasta el 56% de los casos atendidos el año pasado, mientras que la calle supuso el 21%, dos puntos menos que en 2023. Mientras, se van consolidando los servicios con desplazamiento (contacto a través de medios digitales) en un 11%, y la webcam, un 1%.

La Xadpep identificó en 2024 hasta 87 puntos concretos de la ciudad donde se oferta prostitución y el 95% son lugares cerrados, además de 15 clubes y cuatro calles. Las entidades corroboran que con la llegada de la temporada turística aumenta la demanda porque «una parte del turismo que viene va enfocado a este tema, tanto en Palma como en el resto de Mallorca». Con todo, los ofrecimientos detectados en zonas turísticas no han aumentado en proporción al aumento de turistas.

Perfil

La edad media de las mujeres atendidas se situó en 37,9 años. Una de cada tres personas atendidas se sitúa en la franja de 25 a 44 años, y el año pasado también se identificó un caso de una menor de edad. Los datos permiten establecer cierta correlación entre la vía de oferta de los servicios sexuales, con mayor presencia digital entre las jóvenes.

El 95% de las mujeres en esta situación eran extranjeras, y el 66% de ellas en situación irregular, algo que dificulta poder acceder a determinados servicios públicos. El perfil mayoritario es el latino (de Colombia, Brasil, Venezuela y República Dominicana) aunque también cabe mencionar la presencia de mujeres de Nigeria y un 5% de mujeres españolas. En cambio, la red tiene grandes dificultades para acceder a mujeres asiáticas, fundamentalmente chinas, en situación de prostitución (sobre todo en locales de masaje), debido al particular hermetismo de su entorno. «Sabemos que existe pero no es accesible. Se han hecho intentos de aproximación pero el hermetismo es enorme. El idioma es una gran barrera, muchas no saben hablar español. Si vamos con un voluntario de su nacionalidad es un poco más fácil», han explicado las entidades.

Pero más allá de su edad y procedencia, la vulnerabilidad es el factor común a todas ellas. La mayor parte de estas mujeres viven en una habitación alquilada (42%) y un 28% en una casa-prostíbulo (28%) o un club (3%). Un 55% de las mujeres atendidas se prostituyen en el mismo espacio en el que viven. Hasta un 7% carece de domicilio estable. Asimismo, al menos el 68% de las personas atendidas en situación de prostitución tiene responsabilidades familiares (y falta información de muchos otros casos) y destina a su cuidado los ingresos de la prostitución. El 21% tenía más de tres personas a su cargo.