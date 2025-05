Las obras de asfaltado provocan grandes colas en el entorno de Avenidas: «Llevo una hora esperando el bus»

Segundo día de las obras de asfaltado en el anillo de Avenidas, aunque el primero de jornada laborable. Este viernes está previsto acometer los carriles centrales en ambos sentidos entre 31 de Desembre y la calle Jesús. Esta mañana, los operarios estaban encargándose del sentido hacia plaza Fortí, lo que ha provocado tráfico lento e importantes colas de coches en las grandes calles que desembocan en este tramo, como General Riera y 31 de Desembre.

Este jueves ya se vivieron los primeros atascos aunque con la diferencia de que ayer fue un día festivo. Precisamente, el Ajuntament ha escogido estas fechas para intentar minimizar las molestias y ha pedido expresamente a la ciudadanía que evite transitar por estas vías hasta el domingo. Pero como cabía esperar, la intervención en esta zona neurálgica ha complicado notoriamente la circulación en todo el entorno.

Los comercios estaban al tanto. «Vino una persona del Ayuntamiento a avisarnos de las obras y de las molestias que podía haber. Han puesto bastante policía para regular el tráfico, han hecho lo que han podido, pero es que Palma está tan saturada ya... Lo tenían que hacer cuanto antes, realmente el asfalto estaba ya fatal, con baches», cuenta Toni, un farmacéutico que también es vecino del barrio.

La sinfonía de bocinas de los automóviles ha sido la banda sonora del día para los vecinos y trabajadores de la zona. «Lleva así toda la mañana», dicen las camareras de una cafetería de 31 de Desembre, donde no se llega a ver el final de las colas. «Vengo habitualmente en coche pero aparco en Comte de Sallent. Esta mañana he estado un poco atascado. Los viernes siempre hay muchos coches, pero nunca tanto como esto. Cada vez va a más. Si se junta que empieza a venir turismo, un poco de caos», dice Felipe, dependiente de una zapatería.

«Los coches están parados y les cuenta un montón cruzar el semáforo de Avenidas. Sé que es porque están asfaltando porque me lo acaba de contar un cliente. Desde primera hora he notado una densidad que no es la habitual. Yo afortunadamente vengo andando», explica Paula, de una librería. «Yo he venido en tren y ya a las 08.00 y algo he visto el atasco y a la Policía controlando el tráfico», apunta Marga, en otra tienda, algo más alejada del ruido de los coches.

Aunque algunas paradas de la EMT sufrían cambios, otras seguían habilitadas y los autobuses circulaban por la zona afectada. «Tengo que coger el 46. Siempre hay que esperarlo unos 40 minutos, hoy llevo ya una hora en la parada para ir a casa. Hay que tener paciencia. No me había enterado de las obras», comparte Walter, con resignación, sentado bajo una marquesina de la EMT. Por otro lado, algunos pasos de peatones han sido precintados para evitar que se utilicen, aunque en otros, sin vigilancia y sin pintar, seguían abiertos y los viandantes cruzaban como podían cuando se ponía en verde el semáforo.