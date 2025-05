El gerente de la Fundació Turisme Palma 365, en Londres: «No tengamos miedo de abrir el debate sobre los límites»

Palma participó ayer en la jornada Spain Talks organizada por Turespaña en Londres, centrada en el turismo responsable y su relación con el territorio y la población, con la asistencia del alcalde, Jaime Martínez. Allí el gerente de la Fundació Turisme Palma 365, Pedro Homar, participó en una mesa redonda en la que abogó por hablar de los límites al turismo y la necesidad de tener en cuenta a los residentes.

Homar sostuvo que «los residentes son la prioridad» a la hora de diseñar las políticas turísticas. «Si la estrategia que diseñemos no tiene en cuenta a los residentes, o los residentes no la van a recibir bien, para nosotros no tiene sentido», dijo. En esta línea, invitó: «No tengamos miedo de abrir el debate sobre los límites. Los límites son buenos, discutámoslo con el sector privado y público. Hablemos de los límites que queremos poner al destino».

En esta línea, Homar explicó la limitación a los cruceros en Palma pero reivindicó una estrategia nacional en este sentido: «Nosotros estamos limitando los cruceros en nuestra ciudad pero se irán a Cartagena; como país sólo estamos moviendo los cruceros de un puerto a otro».

Por su parte, el alcalde destacó los esfuerzos por posicionar Palma como destino cultural y por modernizar los establecimientos de la Platja de Palma. También puso en valor el patrimonio natural de Palma, con proyectos como el del Bosque Metropolitano y la búsqueda de un modelo «basado en la convivencia, el respeto, la calidad y la excelencia, que fomente relaciones equilibradas entre residentes y visitantes». En definitiva, según Martínez, la transformación pasa por «hacer de la ciudad el mejor lugar del mundo para vivir» para que también sea el mejor destino para los visitantes.