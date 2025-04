Llegan a Palma los contenedores vivienda a partir de 16.000 euros

A la venta una vivienda con una habitación, baño y una pequeña cocina por solo 16.000 euros. El inmueble se construye en solo 30 días y se incluyen los muebles e incluso las sábanas de la cama. Sin embargo, hay un detalle: la vivienda se ha construido dentro de un contenedor marítimo. Si el futuro propietario cuenta con un solar, es posible entrar a vivir en ella en poco más de un mes desde que se firma el contrato.

La emergencia habitacional ha provocado que haya personas viviendo en sótanos, en caravanas o que pagan hasta 800 euros por alquilar una habitación, mientras la vivienda nueva asequible ni está ni se la espera. Alex Sandor Farkas y Cecilia Quiroga han creado la empresa Iron Star Capital, que se encarga de reconvertir antiguos contenedores marítimos en viviendas asequibles para colocar en cualquier solar urbanizable.

El muestrario de las inmensas posibilidades de los contenedores marítimos está disponible en un solar urbanizable en el polígono de Son Morro. De momento están desarrollando allí su primer proyecto, donde esperan instalar 14 contenedores para 28 personas. El objetivo es, en este caso en concreto, dedicarse a los estudiantes. Descartan por completo dedicarse al alquiler vacacional.

Pero no es el único segmento al que se dirigen. Advierten que «en Sa Pobla ya estamos desarrollando el primer chalet con contenedores marítimos, que tendrá un total de 240 metros cuadrados. Y otro proyecto supone el uso de 54 contenedores que se convertirán en nueve viviendas, también en Sa Pobla», mientras que ya hay algún hotelero que se les ha acercado para impulsar viviendas para sus trabajadores.

La primera reticencia que puede saltar es la del aislamiento de un cubo metálico en una isla donde las temperaturas se disparan a partir del mes de mayo. Con la aplicación de un escudo térmico de la marca Fischer «consigues que se elimine el calentamiento de la cubierta o el techo de la vivienda. Pasan de 38 grados en su interior a solo 25», aseguran Farkas y Quiroga.

El interior del contenedor no transmite en ningún momento la sensación de encontrarse en un cubículo metálico. Más bien parece un dormitorio minimalista con muebles a la última. Los ventanales aportan luz e incluso en la entrada disfrutan de una pequeña terraza con persianas mallorquinas recicladas. El tamaño de los contenedores es lo de menos, ya que se pueden apilar uno al lado del otro, y levantar más plantas como un edificio ordinario. Dos contenedores dan para una coqueta casa de 60 metros con dos habitaciones, dos baños y una cocina.

«Queremos hacer vivienda social. Ya tenemos el plan pero necesitamos el terreno, ya sea alquilado, comprado, cedido... Estamos abiertos a todas las posibilidades», señalan Farkas y Quiroga, que explican que «nos hemos puesto en contacto con todos los ayuntamientos de Balears ofreciendo la posibilidad de hacer vivienda asequible de manera inmediata. Pero no nos ha contestado nadie, salvo el de Palma, aunque no hemos sabido nada más». Clientes no les faltan. Tienen en marcha un proyecto en Santa Catalina en un solar diminuto de 35 metros cuadrados, «con dos contenedores por planta, para un edificio de tres plantas».

Farkas es propietario de una empresa de construcción y advierte que de los ocho trabajadores que tenía el año pasado «seis se han ido a la Península por el precio de la vivienda. El pintor que tenía contratado estaba durmiendo en un coche porque se negaba a pagar 800 euros por una habitación», advierte el constructor, que lleva tres años investigando este sistema de construcción.

Quiroga, por su parte, asegura que sus proyectos «tienen licencia municipal, final de obra y se pueden hipotecar». Con clientes en Barcelona y en Alemania, confían en expandirse por la Isla, que «necesita muchísimas vivienda asequible».