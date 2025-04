El área de Urbanisme de Palma tiene cerca de un 40 % de plazas sin cubrir

El área de Urbanisme del Ajuntament de Palma tiene cerca de un 40 % de plazas sin cubrir. En concreto, de 314 plazas que figuran en su relación de puestos de trabajo, están dotadas y cubiertas 194, el 61,78 %.

Así se desprende de la respuesta oficial del Ajuntament a una consulta formulada por el PSOE. Dentro de la estructura de Urbanisme, el departamento más afectado es el de Planeamiento y Gestión, encargado de la ordenación urbanística: debería contar con 83 trabajadores pero sólo tiene 43. El siguiente en tamaño es el de Disciplina y Protección de la Edificación, que vela por que las obras se hagan conforme a la ley. Su plantilla sobre el papel es de 74 empleados, pero sólo están dotadas y cubiertas 52 plazas.

El equipo encargado de tramitar expedientes de Actividades tiene 34 de los 50 trabajadores previstos; mientras que Obras tiene 32 trabajadores, en lugar de los 46 estipulados en la relación de puestos de trabajo.

Asimismo, el departamento de Vivienda, responsable de las políticas públicas municipales en esta materia, debería contar con 17 trabajadores, pero sólo están cubiertas 11 plazas. Por último, en la Oficina del Plan faltan ocho trabajadores (de un total de 17) y en Gerencia (plazas no adscritas a otros servicios, como el archivo, Proyectos Estratégicos o la Dirección Técnica) constan 14 plazas cubiertas de un listado de 27.

Mientras, el Servicio de Información y Atención Urbanística sigue sin dar citas presenciales por falta de técnicos. En febrero, desde Cort atribuyeron la situación a la coincidencia de vacaciones con bajas y otros imprevistos. En la página web se indica que la oficina de Avingudes está pendiente de programar nuevas citas y al solicitar una por correo electrónico se remite a los interesados a la documentación del Plan General publicada en Internet. Sí que ofrece citas telefónicas o por videoconferencia, con una duración máxima de 20 minutos.

Crisis habitacional

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, expresó ayer la preocupación de su grupo por esta situación. «Palma vive inmersa en una crisis habitacional y uno de los servicios que tendría que poder afrontar la situación trabaja con un 40 % menos del personal necesario. Esto afecta directamente a la atención que se da a la ciudadanía: no hay personal para atender a sus peticiones. Faltan manos para otorgar licencias, para impulsar medidas de vivienda y para combatir el incivismo de los locales y edificios que no cumplen con la normativa», dijo el socialista.

En este contexto, Ducrós criticó que «mientras tanto, el alcalde tiene un funcionario arquitecto asignado a Batlia, un hecho inusual y que no tiene sentido porque no es allí donde se le necesita. No se puede gobernar el Ajuntament como si fuera un despacho de arquitectos». Por todo ello, el PSOE urgió a «dotar ya de más personal el área de Urbanisme» y «aplicar medidas reales que ayuden a combatir la crisis habitacional que vive Palma, la ciudad más cara para vivir».