Llega a Palma el seguro obligatorio para patinetes: «Me cubro las espaldas»

La entrada en vigor de la nueva ordenanza cívica se acerca y trae cambios para los patinetes eléctricos, una modalidad de transporte muy extendida en Ciutat. Palma se suma a los municipios que exigirán seguro de responsabilidad civil para circular, un año antes de que lo haga una ley Estatal.

En unos días, en Palma será obligatorio contar con una póliza que cubra hasta 120.000 euros en daños en caso de accidente. Los conductores tendrán que poder acreditar que cuentan con este seguro en caso de que se lo requiera la Policía. No tenerlo puede suponer una multa de hasta 750 euros y la inmovilización del patinete.

Es una noticia que ha llegado de forma desigual a unos y otros: muchos conductores habían oído hablar de la normativa, pero no tienen claros los términos o cuándo comenzará a aplicarse. «Me tendré que poner a mirar por Internet. Pensaba que tendríamos hasta finales de mayo», dice Fabiola. La norma entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial (BOIB), que todavía no se ha producido.

Con todo, los conductores no parecen reacios a la obligación de contar con seguro. De hecho, muchos de ellos ya lo tienen a pesar de que todavía no es obligatorio. «Me han parado tres veces, y tengo todo en regla. El seguro lo tengo desde hace algo más de un año. Me lo hice porque en ese momento una persona cercana tuvo un accidente que fue culpa suya y su seguro le cubrió. Me cubro las espaldas, por poco dinero al año», explica Víctor, aunque está valorando cambiar el patinete por la bicicleta.

«Tengo seguro desde el pasado septiembre. Pagué 90 euros por dos años, no lo he tenido que usar», apunta José Miguel. Es una póliza que se puede contratar por Internet con una horquilla de precios de unos 30 a 130 euros al año. La mayoría de compañías ofrecen cobertura de 150.000 euros.

Casco

Sin embargo, cuesta encontrar algún conductor que lleve casco, que con la nueva ordenanza también será obligatorio. Y no valdrá cualquiera: tendrá que ser homologado.

«Me pillas yendo a la tienda a comprar un casco», confiesa un conductor. Otros, como Eduardo, esperan a que se publique la normativa para adquirir el casco y contratar el seguro. Mientras, la normativa ha pillado a Daisy en un momento de dudas: está pensando en vender su patinete. «No sé qué hacer, si comprar el casco y el seguro si al final voy a acabar vendiendo». La mujer añade que «en el centro quieren hacer cumplir las normas, pero pasas del Parc de les Estacions y ya no hay ley».

Estas normas no afectan sólo a los patinetes: aunque menos populares, también son vehículos de movilidad personal, sujetos a la ordenanza, los segways, los hoverboard (una tabla con dos ruedas autoequilibrada) y los monociclos (vehículos una sola rueda con plataformas laterales en las que se colocan los pies).