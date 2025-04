UGT llevará a los tribunales los servicios mínimos de la huelga de escoletas: «Son abusivos»

UGT denunció este lunes «el atropello que están sufriendo» las educadoras de las escoletas externalizadas de Palma, gestionadas por la empresa Estudi 6, a raíz de «los servicios mínimos abusivos impuestos de manera unilateral por el Ajuntament de Palma». Por este motivo anunció que llevará a los tribunales los servicios mínimos y la modificación «ilegal» de sus condiciones laborales.

Solo 48 horas antes del inicio de la huelga indefinida, que se inició este lunes, «las trabajadoras han recibido requerimientos que las obligan a mantener, de facto, la actividad normal de los centros, convocando a alrededor del 90 por ciento de la plantilla: tutoras, cocineras, psicólogas y personal de apoyo. Es decir, en la práctica se pretende anular el derecho fundamental a la huelga, blindando todos los servicios y vulnerando gravemente la libertad sindical».

El sindicato denunció también que «amparándose en estos servicios mínimos abusivos, se están modificando sustancialmente las condiciones de trabajo de las educadoras, alterando sus horarios y turnos habituales sin el más mínimo respecto al procedimiento legalmente establecido ni a la dignidad de las trabajadoras», con cambio de turno «improvisados y extensiones horarias impuestas bajo la excusa de 'garantizar el servicio', que suponen un ataque directo a los derechos laborales».

Además, UGT consideró «intolerable que el Ajuntament de Palma y la empresa Estudi 6 intenten silenciar las reivindicaciones legítimas de las trabajadoras mientras anuncian públicamente una supuesta subida salarial del 20 por ciento, totalmente falsa y desmentida por los propios sindicatos y las profesionales afectadas».

UGT reclamó «la inmediata rectificación de los servicios mínimos impuestos, el respeto a la jornada y condiciones laborales pactadas y el inicio urgente de negociaciones reales y no de anuncios vacíos, con garantías de mejoras laborales y salariales».

Por su parte, el PSOE de Palma manifestó su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras de las escoletas municipales de gestión indirecta. Los socialistas exigieron la intermediación del alcalde, «que se siente las veces que haga falta con as trabajadoras, las escuche y encuentre una solución», según el portavoz adjunto del PSOE en Cort, Xisco Dalmau.

Además, los socialistas han pedido que el alcalde cese al director general de Educació i Infància y gerente del Patronat Municipal de Escoletes, José María Noguera, que «se encuentra ausente y está haciendo dejadez de sus funciones en un momento de máxima necesidad». El PSOE propone que se lleven a término los estudios correspondientes y se establezca un calendario para recuperar la gestión directa de las escoletas infantiles.

Por parte de Més per Palma, también han denunciado las condiciones de trabajo de las trabajadoras subcontratadas, ya que «no son admisibles en relación a la gran responsabilidad que tienen. La dignidad de la educación 0-3 no se subcontrata, se garantiza», declaró Kika Coll, regidora de Més per Palma.

Coll alertó que «no hay un verdadero servicio público con trabajadoras de primera y segunda categoría. La educación 0-3 no ha de estar a merced del beneficio privado ni de la precarización. La dignidad de los niños comienza por la dignidad de sus educadoras».