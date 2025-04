Enfado en las escoletas externalizadas de Palma por «los servicios mínimos del 90 por ciento» para la huelga

La decepción y el enfado entre las educadoras de las escoletas externalizadas de Palma es más que patente. Este lunes comienzan la huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales y este viernes por la noche se toparon con un jarro de agua fría: los servicios mínimos son muy amplios, por lo que se ha convocado, advierte, a alrededor del 90 por ciento de la plantilla, que asciende a un centenar de profesionales.

«El horario que nos vemos obligadas a mantener es el mismo. El viernes por la noche íbamos recibiendo el requerimiento y han convocado a cocineras, tutoras, psicólogas, personal de apoyo...», lamenta una portavoz de las educadoras externalizadas, que admitió que de esta manera, la huelga apenas se notará.

También lamentó que no hubiera servicios mínimos rotativos, para que el coste de estar un día en huelga sea más repartido y no pase factura a las mismas personas. Además, advierten que tanto el servicio de matinera, como los de comedor y de escoleta vespertina, también se han incluido en los servicios mínimos. Las educadoras mostraron su malestar por la negociación, en la que el Ajuntament informó de que se habían ofrecido una subida salarial del 20 por ciento, algo que desmintieron las profesionales y sindicatos: «No nos han ofrecido nada».

Las escoletas que pertenecen a la red municipal pero que son gestionadas por Estudi 6 son las siguientes:

- Centre d’educació infantil S'Arenal: C/ de Gaspar Rul·lan, 3 - 07600 Palma

- Centre d’educació infantil Ciutat Antiga: C/ de Jaume Lluís Garau, 4 - 07002 Palma

- Centre d’educació infantil Santa Creu: C/ del Vi, 12 - 07012 Palma

- Centre d’educació infantil Maria Mut i Mandilego: C/ d’Amer, 53 - 07007 Palma

- Centre d’educació infantil Can Alonso: C/ Arxiduc Lluís Salvador, 83 - 07004 Palma

- Centre d’educació infantil Son Fuster Nou: C/ de Gabriel Alzamora, 33 - 07009 Palma

- Centre d’educació infantil Son Ferriol: C/ de l’Escola Nacional, 60 - 07198 Palma

- Centre d’educació infantil Son Espanyolet: C/ de Ramiro de Maeztu, 2 - 07013 Palma