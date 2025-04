Huelga indefinida: Las educadoras de las escoletas externalizadas municipales de Palma se plantan a partir de este lunes

Sin acuerdo en la reunión del TAMIB, que se ha celebrado durante varias horas este viernes entre los sindicatos que representan a las educadoras de las escoletas municipales externalizadas y el Ajuntament de Palma. Tras no aceptar las condiciones que ofrecía el Consistorio y la empresa que gestiona la contrata, Estudi 6, las trabajadoras han convocado de manera tajante la huelga indefinida a partir del lunes.

Fuentes sindicales han señalado que «no hay acuerdo, no tenemos servicios mínimos así que mañana [por este sábado] habrá un decretazo de la Conselleria d'Educació» en el que se indicará cuál será el dispositivo para atender a los niños mientras duren las movilizaciones.

Pepa Ramis, de CC OO, ha advertido que «hemos puesto sobre la mesa un calendario bastante razonable en el que planteábamos una equiparación progresiva de salarios. Cort y la empresa nos han dicho que lo estudiarían pero no nos han hecho ninguna contrapropuesta». La sindicalista advirtió que «la regidora Lourdes Roca, que estuvo en la reunión, señaló que este problema no tiene nada que ver con el Ajuntament pese a que es un servicio público. Nos ha dicho que era una licitación externa y por lo tanto, no en asunto del Consistorio».

Ramis mostró su discrepancia con este posicionamiento, ya que «es cierto que es una licitación, pero están gestionando un servicio público. No nos parece razonable que el Ajuntament se lave las manos ante una convocatoria de huelga que es producto de un conflicto laboral que están padeciendo las trabajadoras del Ajuntament». La negociación ha sido larga y dura, y en ella la empresa, según CC OO, ha vuelto a ofrecer un plus de 47 euros brutos «que se absorberán en cuanto entre en vigor el nuevo convenio nacional pero que aún no se ha publicado. La empresa al final no ha ofrecido nada».

Las educadoras de 0 a 3 años de las escoletas externalizadas llevan meses denunciando la insostenible situación que atraviesan ya que cobran poco más de 1.200 euros mensuales, sin pagas extraordinarias, lo que las obliga a estar pluriempleadas para sumar más ingresos o se ven obligadas a recurrir a servicios sociales para pedir ayuda. Sus compañeras de las escoletas municipales internalizadas cobran alrededor de 1.800 euros mensuales en 15 pagas. Los sindicatos reclaman una equiparación salarial, tal y como ocurre en la enseñanza concertada, señalan.

A lo largo de estos días ha habido diversas reuniones entre Consistorio, Conselleria d'Educació y sindicatos. Fuentes sindicales advirtieron que la empresa había ofrecido únicamente un incremento salarial de 47 euros brutos mensuales y el Ajuntament de Palma les emplazaba a la llegada del nuevo convenio autonómico, que asumiría las condiciones de las trabajadoras menorquinas, lo que supondría pasar de un salario anual de 16.600 euros a 23.300 euros anuales.

Ramis aseguró que «acudimos a la huelga indefinida, pero tenemos la mano extendida hacia la empresa y el Ajuntament de Palma para escuchar su propuesta cuando la tengan».