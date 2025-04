Cort multará desde el primer día las infracciones a la ordenanza cívica: «Ha habido tiempo más que suficiente» para informarse

El Ajuntament de Palma multará desde el primer día las infracciones de la nueva ordenanza cívica, cuya entrada en vigor es inminente. El texto podría publicarse en el Boletín Oficial en cuestión de una semana (y por tanto, comenzaría a aplicarse al día siguiente). Cort descarta abrir un periodo transitorio de adaptación porque considera que tras meses de trámite «ha habido tiempo más que suficiente» para informarse de las novedades y porque muchos de los comportamientos que se penalizan ya eran sancionables (como circular por las aceras en patinete o no recoger los excrementos de los perros).

Así lo argumentaba este viernes la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, en una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña de sensibilización que el Ajuntament divulgará en prensa, redes sociales y espacios publicitarios para dar a conocer la ordenanza. La campaña estará en castellano, catalán e inglés (se difundirá en algunos hoteles de Playa de Palma y la Cala Major) y contará con carpas informativas en distritos barrios de Palma.

Celeste ha insistido en la vocación «preventiva» de esta campaña, cuyo lema es Per amor propi, no facis el burot. Una expresión muy mallorquina con la que Cort quiere «poner el foco en la ciudad» y en cómo las actitudes incívicas «hieren el amor propio» de Palma. No obstante, la regidora ha incidido en que «en caso de que prevenir o sensibilizar no sirva, hay que actuar, y cuando la ordenanza entre en vigor lo hará con toda su contundencia y peso».

En este sentido, ha puesto de relieve las diferencias entre esta ordenanza y la de la Zona de Bajas Emisiones, para la que se acordó una moratoria de multas seis meses (que podría alargarse a todo el año), razonando que en el caso de las normas de convivencia se regulan «cuestiones muy básicas» que todo el mundo conoce. Uno de los ejemplos puestos sobre la mesa era el de los patinetes eléctricos, uno de los apartados más novedosos ya que se exigirá que los conductores tengan un seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 120.000 euros. «Tenemos personas mayores con dificultades para pasearse con tranquilidad. Estamos hablando de poner en riesgo a alguien. Lo saben, ¿les tenemos que dar margen?», ha dicho Celeste para rechazar la idea de un periodo de adaptación.

Niega los «asentamientos» de caravanas

Otro de los apartados más controvertidos durante la tramitación de la ordenanza fue la regulación de las autocaravanas. El Ajuntament inicialmente convertía en sancionable el uso de estos vehículos como vivienda «con signos de permanencia» pero en la versión definitiva suprimió esta redacción y el texto se amolda a lo que ya prevé la normativa de tráfico, que no permite acampar, estacionar remolques sin su vehículo tractor ni generar molestias al exterior.

La portavoz no ha aclarado si la intención de Cort es aplicar de forma más estricta a partir de ahora la normativa de tráfico (una herramienta que ya tenía a su disposición) para tratar de disolver las concentraciones de caravanas en determinados puntos de la ciudad, una realidad que ha rechazado calificar como «asentamientos»: «En Palma no existen asentamientos de caravanas. Lo que hay son viales y aparcamientos y tienen el mismo uso que cualquier otro vehículo, es una norma clara, no es nueva». En este contexto ha vuelto a insistir en que el Ajuntament descarta completamente habilitar espacios específicos para las caravanas.