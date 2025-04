El concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, niega que el crucero Baleares disparara a la Desbandá de Málaga

El concejal de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Óscar Fidalgo, niega que el crucero Baleares participara en la masacre de la Desbandá de Málaga. «No hay ninguna fuente histórica que dictamine que el crucero Baleares participó en la Desbandá porque en aquel momento estaba de pruebas y no se realizó ni un solo disparo desde el crucero», afirmó en un punto en el que se reclamaba el derribo del monumento de Sa Faixina, levantado en honor a los fallecidos en el posterior naufragio de este barco en 1938.

El regidor afirma que «algunas personas tenemos la mala costumbre de leer y no asumir como un dogma todo lo que nos dicen. Es poco serio oír cosas contrarias a la verdad en este pleno», dijo dirigiéndose al concejal socialista Xisco Dalmau, que reclamó en una moción que no se proteja el monumento que acaba de ser catalogado por parte del Ajuntament al ser «un símbolo franquista y del ataque a la población civil».

Dalmau se dirigió a Fulgencio Coll, regidor de Vox, al señalar que el monumento de Sa Faixina «es el punto de encuentro de las fuerzas vivas de la ultraderecha palmesana. Los encuentros y mítines los organiza Vox allí porque es su lugar de acogida, el lugar que los representa». Y recordó a Fidalgo que «los compañeros socialistas de Málaga llaman el lugar done se produjo la Desbandá la Carretera de la Muerte». La masacre de la carretera Málaga-Algeciras ocurrió entre el 6 y el 8 de febrero de 1937, al llevar a cabo un ataque de una columna de alrededor de 100.000 personas que huían y se calcula que murieron entre 3.000 y 5.000 civiles en el bombardeo que sufrieron por parte del bando nacional.

Mientras Lucía Muñoz, concejala de Podemos, advertía al regidor de Urbanismo que «hasta el la Wikipedia citan al crucero Baleares como responsable del ataque a civiles en La Desbandá, Fidalgo insistió en que «este debate invista al enfrentamiento y lo utiliza el PSOE para tapar al Gobierno central radicalmente lamentable».

Después de que Fidalgo negara la participación del crucero Baleares, ya que indicó que fue el Canarias quien lo hizo, el concejal socialista Pepe Martínez, después del receso, le acercó tres libros, uno de ellos de la misma biblioteca de Cort, donde indicaban la participación del buque que homenajea al monumento de Sa Faixina, entre ellos El crucero Baleares 1936-1938, de Jeroni Fullana, Eduardo Conolly y Daniel Cota. «Si le interesa el libro, está en la biblioteca de Cort», aseguró el socialista.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, insistió en que «ningún estudio afirma que el crucero Baleares disparara en la Desbandá. No hay ningún historiador serio que lo mantenga. Es mi opinión, que la fundamentan historiadores relevantes. Lo que pasa es que no están acostumbrados a que les hagan frente [dijo refiriéndose al PSOE]. No es mi papel mantener un debate sobre la historia de España aquí. Mantengo mi posición sin leer, la reitero y la mantengo».