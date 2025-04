Las trabajadoras de limpieza denuncian sus condiciones en el cuartel de Sant Ferran

Las trabajadoras de la contrata de limpieza en edificios municipales han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por sus condiciones en el cuartel de la Policía Local de Sant Ferran. Un escrito que se dirige contra la empresa adjudicataria del servicio, Samyl, si bien el sindicato SITEIB pide la intervención del Ajuntament por ser el titular de las instalaciones.

En la denuncia, el sindicato sostiene que la empresa ha asignado como vestuarios para las trabajadoras dos espacios totalmente inadecuados: un rellano con escalones que conecta con el vestuario de las agentes y un gimnasio, «donde se han instalado taquillas de forma precaria y sin intimidad»; y un espacio anexo a la cochera conocido dentro del cuartel como la jaula, un rincón con cerramientos de reja que se han tapado con cartones y plásticos para dotarlo pobremente de una mínima privacidad. «¿Les parecería normal que una mujer policía se tuviera que cambiar en estas condiciones?», lanzan a Cort desde SITEIB.

El sindicato, mayoritario en el comité de empresa, también denuncia que las trabajadoras carecen de equipos de protección individual para la limpieza de los calabozos, que se hace casi a diario. En estos espacios, argumentan, a menudo hay que limpiar «sangre, escupitajos» u otros fluidos con riesgos biológicos: «No es una zona agradable».

«Únicamente se suministran guantes domésticos y, de forma esporádica, guantes finos proporcionados por la Policía. Las botas de goma están obsoletas, no se entregan mascarillas y no existe un protocolo de limpieza específico para calabozos», sostiene la denuncia. Según el sindicato, las botas proporcionadas «las tienen desde hace más de 12 años y son de la empresa anterior».

En el escrito insisten en que estas deficiencias vulneran la normativa de salud y seguridad en el trabajo y que la adjudicataria, Samyl, no ha atendido a los cuatro requerimientos realizados antes de presentar la denuncia. SITEIB pide a Cort que se responsabilice y tome cartas en el asunto: «Formalmente las empresas son las responsables, pero el Ajuntament debería tener un poco de vista en este tema. No hemos hablado con el Ajuntament porque nos tenemos que dirigir a la empresa, y lo único que ésta nos dice es que el Ajuntament no le da el espacio».