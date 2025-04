El grito de auxilio de los vecinos de La Soledat tras otra noche de excesos: «El ruido y el consumo de drogas no nos dejan vivir»

«El ruido y todo lo que conlleva el consumo de drogas no nos dejan vivir». Este es el grito de auxilio de Xisca Pons, una vecina de la barriada palmesana de la Soledat, que da un nombre ficticio por temor a represalias. Esta mujer de 70 años de edad, confiesa que vive atemorizada, ya que denuncia que hay dos bares que cada fin de semana dan lugar a situaciones, que según asegura, «son insufribles». Son muchos los residentes que conviven con una problemática enquistada convertida en un calvario agravado por los excesos durante estas festividades de Semana Santa.

«Los sábados no nos dejan dormir. A las seis de la mañana del domingo, cuando cierra uno de los bares, los clientes salen a la calle y se quedan en la acera gritando, peleándose y bebiendo como locos. Venden droga, la música está muy alta, hay prostitución, peleas... La situación es insostenible», lamenta una mujer, que, como muchos otros vecinos, están tan al límite como impotentes.

Ante esta situación, expone que no le queda más remedio que recurrir a la Policía Local y a la Nacional, en función de si se trata de ruido o drogas. «Este domingo por la mañana ha sido la última vez que he llamado. Me ha atendido una mujer muy amable, que me ha manifestado que están al corriente de lo que sucede en la zona y me ha pedido que no salga a la calle, por temor a que me puedan hacer algo», expresa.

Xisca asegura que cuando pasan coches de la Policía por la zona, se produce cierto efecto disuasorio. Sin embargo, lamenta que al poco tiempo todo vuelve a estar igual. «Los vecinos de la zona estamos desesperados», expresa. En este punto, admite que le gustaría que hubiese más unión entre los vecinos para poder trabajar de forma conjunta con la finalidad de poder recuperar la tranquilidad en la zona.

«Qué lástima de nuestra querida barriada de la Soledat, con lo tranquila que era, nos la han destrozado», recrimina. Por ello, hace un llamamiento al Ajuntament de Palma para que tome cartas en el asunto y garantice el derecho al descanso de los vecinos. «Le pedimos al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que es una persona cercana y humana, que por favor cierre los dos bares que nos están haciendo la vida imposible».

En tratamiento psicológico

Esta vecina insiste en que está viviendo un auténtico calvario, ya que tiene fobia a la música y al ruido, por lo que en su caso los hechos que denuncian son aún más traumáticos que pare el resto de vecinos. «Ya no puedo más, llevo años viviendo una situación insostenible», concluye.

Los conflictos que se producen han generado multitud de quejas vecinales y ya han propiciado intervenciones de las fuerzas de seguridad, aunque, tras algunos días de tregua, los problemas vuelven a ser recurrentes y los residentes vuelven a sufrir todos los inconvenientes asociados a los excesos.