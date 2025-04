Los aparcamientos ilegales se multiplican en Palma

La Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, urgió este martes al Ajuntament a actuar contra la «impunidad» de los depósitos ilegales de coches que han proliferado en la ciudad. Un problema del que ya alertó hace un año a los regidores y que, lamentó, ha ido a peor.

«No sólo continúa el uso irregular de estos espacios, sino que ahora hay más», expuso este martes en la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias. En marzo de 2024 la Defensora llevó a ese mismo foro cuatro casos de este tipo de aparcamientos ilegales y este martes puso sobre la mesa hasta nueve ejemplos, que se concentran en el distrito de Llevant. Moilanen precisó que ha contrastado los datos con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y que este organismo confirmó que estaba al tanto de la situación, en particular de determinados casos que pueden suponer un delito medioambiental.

Precisamente, Moilanen hizo hincapié en que muchos de estos recintos no están preparados para acoger este tipo de actividad, con el consecuente riesgo de contaminación del suelo. Además, los solares identificados carecen de la correspondiente licencia municipal. «La situación no es de ahora, sino que ha pasado y no se ha intervenido. De alguna manera se ha normalizado y es totalmente inaceptable», protestó la Defensora.

La Defensora indicó que estos aparcamientos son explotados por empresas de alquiler de coches, que almacenan allí su flota mientras está parada en los meses de invierno. Ahora que se acerca la Semana Santa y empieza la temporada, estos coches comienzan a circular y las parcelas se vacían. «Es una situación que se repite y no ha habido ningún cambio», apuntó.Además, Moilanen advirtió especialmente de los recursos que consumen estas empresas puesto que cuando se movilizan los vehículos, antes tienen que ponerse a punto para la temporada: «La limpieza de un coche, según diversos estudios, supone entre 40 y 60 litros de agua».

Vehículos mal aparcados en los barrios

Durante la comisión, la Defensora de la Ciutadania también advirtió de los graves problemas de aparcamiento en algunas zonas de Palma, que llevan a que los conductores dejen sus coches mal estacionados sobre las aceras. Algo que, a su vez, perjudica la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Anna Moilanen subrayó, entre otras cuestiones, que el precio de los párkings privados se ha disparado y que el Ajuntament no está siendo capaz de retirar los vehículos abandonados en la calle.