Las cocas y los vinos del Observatorio de la Vivienda

Las facturas por unas cocas y unas botellas de vino protagonizaron este lunes el desenlace de una comisión municipal. Una comparecencia del regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, sobre el retraso en la Oficina Antiocupación y el Observatorio de la Vivienda desembocó en un rifirrafe a expensas de la merienda que se sirvió en la presentación del segundo de estos organismos.

Cort presentó el Observatorio en diciembre de 2023 a entidades y colegios profesionales, con la intención de desplegarlo a lo largo de 2024, unos planes que no han cristalizado y de los que tampoco ha trascendido más. En aquel acto se sirvió un aperitivo de cocas y copas de vino y el regidor socialista Pepe Martínez ironizó ayer con que esa factura es el único fruto que ha dado el Observatorio.

La alusión llevó el debate hacia un tono más mordaz; entre otros motivos, porque el reglamento de Flassaders prohíbe el consumo de alcohol en su interior, y el plan municipal de adicciones habla de eliminar el alcohol de actos institucionales. «Dudo que no se pueda justificar una copa de vino en un espacio municipal. Lo he visto aquí [en el edificio de Cort] en los brindis de Navidad. No fue una fiesta multitudinaria en las que nos pusiéramos hasta las trancas de marisco y de otras cosas, eso lo hacen en otros grupos políticos», lanzó Fidalgo, que justificó la compra de las cocas «en un sitio cercano que además hace una función social espectacular». El vino fue «para que los asistentes tuvieran algo que beber con la coca».

«Seguro que Llorenç Bauzà, como regidor de Sanitat, le puede pasar el plan de adicciones», le respondió Martínez, que denunció que Cort promueva «una Oficina que no atiende y un Observatorio que no observa». El local de la Oficina Antiocupación se presentó en octubre y tendría que haberse inaugurado antes de acabar el año. El titular de Urbanisme aseguró que se sigue trabajando en los dos proyectos, ambos pendientes de cerrar cuestiones técnicas y jurídicas.