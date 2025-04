Caos para conseguir plaza en los campus deportivos: «La gente saltaba las barreras para entrar y hacer cola»

«Eran Los Juegos del Hambre». Con esta simple pero reveladora frase ha definido Cayetana de la Peña, una de las tantas madres que querían asegurarse una plaza para los campus deportivos organizados por el IME, la situación que ha vivido la madrugada del lunes con la interminable cola que se formó en Son Moix para inscribir a los hijos, que comenzó a las 19:00 horas del domingo, catorce horas antes de que comenzara la adjudicación, que daba inicio a las 9:00 horas del día siguiente.

Como tantas personas, De la Peña se acercó al recinto deportivo temprano para asegurar un espacio en el campus para sus dos hijos. Sin embargo, cuando llegó, no pudo dar crédito a lo que estaba viendo: una cola que daba la vuelta completa al edificio donde las personas dormían en camas improvisadas y traían su propia comida para no desprenderse de su puesto. «Era una vergüenza lo que estaba viendo. Los padres no tienen por qué tener que pasar por este calvario para encontrar una solución para sus hijos el próximo verano que sea asequible, porque por como está la vida en Palma es imposible pagar una escuela privada», explica de la Peña.

De todas formas, la madre quiso aprovechar las oportunidades que tuviera y decidió ponerse al fondo de la fila, con la esperanza de poder coger al menos las últimas plazas que quedaban. Fue en ese momento que, entre charla y charla, comprobó que la situación era peor de lo que se imaginaba: «Poco antes de llegar yo me dijeron que la gente trepaba por la barrera para poder entrar y hacer cola. De hecho, yo misma me colé por la parte trasera del polideportivo. Si saben que la gente viene temprano a hacer las colas podrían dejar las puertas abiertas».

De todas formas, lo que más le impactó fue ver a madres con bebés y embarazadas posicionadas en la fila cuando todavía faltaban más de cuatro horas para iniciar los trámites: «No es justo para los padres. Mi marido y yo tuvimos la suerte de dejar a nuestros hijos con los suegros, pero hay gente que tuvo que despertar a los niños en la madrugada para llevárselos y hacer cola con ellos». Igualmente, ha denunciado la situación en la que muchas personas han tenido que esperar en la intemperie, pues ha llovido en gran parte de la madrugada: «Por fortuna cuando llegué solo chispeaba, pero me dijeron que a las 3:30 cayó un chaparrón y mucha gente se mojo».

Por fortuna, a las 8:30, cuando llegó el personal de Esports 85, una de las empresas que organiza los campus, le aseguraron que obtendría una plaza y a las 10:15 horas pudo hacer todos los trámites para apuntar a sus hijos. Sin embargo, De la Peña denuncia un trato «inhumano» hacia los padres y exigen una solución para esta problemática que, asegura, ocurre «año tras año»: «Se tendría que dar una vuelta al sistema, es inviable que una persona tenga que pasar la noche ahí. Muchos padres no encontramos solución para cuidar a los niños en verano y la situación que vivimos en Palma parece que te castiga por ser madre».

Fallos en el sistema online

Cabe resaltar que la inscripción presencial no fue su primera opción. La semana pasada, cuando se inició el proceso online, De la Peña comenzó temprano, a las 9:00 horas de la mañana, para cerciorarse de conseguir las plazas. En un inicio parecía ir todo bien: consiguió coger reserva para sus dos hijos, realizaron todos los trámites sin problema y sólo les quedaba superar la plataforma de pago. Sin embargo, en el último momento, el sistema cayó y, al no poder efectuar el pago, tuvo que volver a empezar: «Probamos con todos los dispositivos: ordenador, móvil, tablet, pero nada funcionaba. Era un sentimiento de rabia e impotencia».

Hasta las 10:15 horas no pudieron volver a acceder a la web, y para entonces ya se repartieron todas las plazas reservadas para la adjudicación digital. Aunque al final la historia terminó con final feliz, la madre no ha dudado en expresar su enfado en cuanto a esta situación: «Me puse nerviosa y me tuve que medicar para gestionar el estrés y la frustración que supuso no conseguir plaza, sobre todo teniendo en cuenta que hice todos los pasos que piden. Cada año hay problemas con los sistemas y parece que les da igual. Están jugando con las familias y muchos de nosotros ya estamos hartos».