Sorpresa en el IME por las colas para los campus de Son Moix, pese al aumento de plazas

Las colas para conseguir una plaza en los campus de verano de Son Moix que organiza el Institut Municipal d'Esports (IME) han causado sorpresa en el citado departamento municipal, ya que se trata de algo insólito. En este sentido, explica que los interesados se iban un poco antes, una hora aproximadamente, pero nunca desde un día antes como ha sucedido este año.

Según ha informado Ultima Hora, algunas personas acamparon ante Son Moix a las 19:00 horas del pasado domingo, 13 de abril, con la finalidad de conseguir una plaza de los campus de verano cuando se comenzaron a adjudicar a las 9:00 horas de este lunes. Desde el IME han precisado que el año pasado ya hubo una o dos personas que pasaron la noche ante el polideportivo, pero han insistido en que nunca como este ejercicio.

En este sentido, desde el IME han resaltado que este año se han incrementado las plazas, concretamente se ha pasado de las 300 de 2024 a las 350 para el verano de 2025. Preguntados por si está previsto modificar el sistema de asignación de plazas, las citadas fuentes han respondido que no para evitar la brecha digital. En concreto, se habilitan un 50 % on line y un 50 % presenciales por si no todo el mundo tiene acceso a los medios tecnológicos que lo permitan.

Precios mucho más económicos

Estas colas están motivadas por las dificultades económicas por las que atraviesan las familias de la capital balear, ya que los campus municipales son mucho más económicos que los que oferta la iniciativa privada. En concreto, la quincena tiene un coste de 108 euros y el mes de 206 euros. Además, se ofertan otros servicios, como el de comedor, exactamente por 77,50 euros la quincena y por 154 euros el mes.

Por otra parte, algunos usuarios se han quejado porque al realizar el proceso de pago se caía el sistema, por lo que se anulaba todo el proceso de inscripción. Desde el IME han lamentado lo sucedido, pero han resaltado que este año ha habido muy pocos fallos.