El movimiento vecinal renace en Son Gotleu para rescatar el barrio

El espíritu de Ginés Quiñonero sigue vivo, pese a que falleció en 2019. El añorado líder vecinal estuvo durante años luchando por su barrio, Son Gotleu, una plaza difícil. En los últimos años, el barrio ha carecido de una asociación vecinal que luchara por los derechos de sus residentes, que han vivido momentos muy duros.

Desde hace unas semanas, Mohamed Boutoil ejerce de nuevo presidente de la asociación. Y se está planteando para el próximo día 25 de abril una manifestación junto con los centros escolares del barrio y entidades vecinales y sociales de la ciudad para pedir auxilio. El pasado viernes, asegura Boutail, «llegaron varias pateras y por la tarde no podían salir de sus casas. Han venido cuatro patrullas de policía pero pasan de nosotros. En el Ajuntament solo hablan de playas y nuestro barrio paga impuestos». Boutoil denuncia el abandono de estos residentes «mientras quieren reforzar la seguridad de las playas».

Hace tres semanas, Boutoil planteó la limpieza de las zonas privadas que se encuentran en las calles cuya denominación empieza por Picos. Un grupo de vecinos y otras asociaciones colaboraron en la limpieza, junto con Emaya y la Policía Local, que retiró casi una veintena de coches abandonados. Semanas después, vuelve a aparecer basura abandonada en las aceras y en los alcorques.

Boutoil es muy conocido en el barrio, ya que desde hace años cuenta con un supermercado muy popular. Cuando camina por la calle va saludando a todo el mundo y se le acercan a escondidas para plantearle problemas. Muchos temen represalias de los incívicos o las bandas el barrio.

Una vecina que pide permanecer en el anonimato denuncia que «lo que vivimos es algo destructivo. Como vecinos y personas humanas queremos un orden, tanto en la barriada como en las comunidades. Lo único que queremos es vivir en paz».

Otra mujer lamenta que «la gente se pone en las plantas bajas y en la calle hasta las dos de la mañana hablando fuerte y peleándose. No nos dejan dormir. ¿Es que no tienen un horario? Que se vayan a su casa. Hay un ruido terrible en las calles y en todo Son Gotleu no se puede dormir ni vivir».

María afirma que «llevo 60 años en el barrio y siempre se ha vivido muy bien, ahora hay mucha suciedad. Por favor, hagan algo. Aquí vive gente muy honrada y muy limpia pero solo hay suciedad», denuncia esta mujer que advierte que «la gente no tira la basura a los contenedores, la tiran al suelo».

El presidente de la asociación asegura que «personas mayores, mujeres y niños no se atreven a salir a la calle por la tarde por la venta de drogas. Y la policía están pasando de todo. El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, dice a todo que sí pero no se está haciendo nada. Todo Son Banya se ha venido a Son Gotleu y no tenemos seguridad. Hasta en los colegios hay drogas».

El cansancio es palpable entre los residentes pero la situación, afirma Boutoil, va a peor, que reconoce que meterse en el ‘fregado’ de intentar limpiar el barrio le supone «un enfrentamiento con las bandas. Hay peleas y muchos problemas».

Pese a que son Gotleu sufre graves problemas de conflictividad, también se ha contagiado del furor inmobiliario que asola todo el municipio. El presidente de la asociación vecinal asegura que «no es posible encontrar pisos de alquiler en Son Gotleu por mil euros. Y los hay que aquí hacen negocio: hace poco hubo unos inversores que compraron un piso okupado por 16.000 euros y con un poco de reforma lo vuelven a poner en el mercado por 170.000 euros».

La okupación está a la orden del día en el barrio y Boutoil asegura que las «casas de okupas están preparadas. Hay muchas bandas de traficantes de drogas argelinos que cuentan con más de 20 viviendas» en el barrio. El resto de vecinos, por su parte, padece la actividad delictiva de estos grupos.

«Aquí hay blanqueo de dinero. Los Pelúos están cambiando las drogas por pisos. Compran viviendas baratas por 30.000 euros y luego las revenden por más de 100.000 euros cuando las han arreglado un poco», afirma el presidente de la asociación de vecinos.

Otro asunto es la aglomeración de familias en pisos: «En un piso se meten tres familias de pakistaníes por 1.000 euros». Y otro problema que ha detectado Boutoil en alguna ocasión es «un individuo que vive de okupa en el barrio mientras alquila un piso de su propiedad».

Por las mañanas la barriada está tranquila. Muchos están dormidos. El lado más oscuro de la barriada empieza a despertar pasado mediodía y la jarana y los delitos se desmadran por la noche. Boutail asegura que «por la mañana hay menores que vinieron en patera que traen todo lo que han conseguido de los robos que han realizado en Magaluf o el Arenal. Roban móviles y bolsos a guiris borrachos y luego los trae aquí por la mañana. Los venden y luego los sacan para venderlo en su país».

Los vecinos han recibido con los brazos abiertos la llegada de la asociación de vecinos. Afirma Boutoil que «hay personas que tienen miedo de que no vean hablar y entonces me hablan a escondidas, fuera del barrio, para contarme los problemas que sufren en la zona».

Tras años de dejadez, la asociación vuelve a alzar la voz. Rafael Jiménez se mudó a Son Gotleu en 1963, «estaba todo lleno de forasteros. Yo trabajaba en la construcción y todo el barrio se levantó nuevo. Pero todo ha cambiado mucho, aquí hace falta mucha policía». La nostalgia por los viejos tiempos inunda las calle de Son Gotleu.