Vox Palma no asegura su apoyo a la ordenanza cívica por los cambios en las caravanas

Vox no da por asegurado su voto a favor de la ordenanza cívica de Palma en el pleno de este mes, un apoyo que al PP le resulta imprescindible para imponerse al más que probable 'no' de la izquierda y poder sacar adelante el texto. Fuentes del grupo municipal explican que consideran muy relevantes los cambios introducidos en el apartado de las caravanas en la fase de alegaciones y que estos días estudian esas modificaciones para posicionarse. Hasta el lunes, incluido, pueden presentar enmiendas. Y hasta entonces, no hay nada decidido.

Para Vox, que hasta ahora había dado apoyo a la ordenanza, los cambios relativos a las autocaravanas han sido lo más «llamativo», aunque también están «revisando cuidadosamente» que sus alegaciones sobre otros temas hayan sido introducidas. En cualquier caso, insisten su propuesta de crear espacios específicos para estos vehículos dentro del municipio, una idea que el alcalde, Jaime Martínez, ya rechazó en la rueda de prensa del miércoles. Desde Vox han recalcado que la proliferación de asentamientos de caravanas es un asunto que les ha preocupado desde el principio de la legislatura, antes de que la ordenanza echara a andar. «Los vecinos que las tienen aparcadas en la puerta tienen sensación de cierta inseguridad, se sienten intimidados», apuntan en el grupo municipal. El texto definitivo que el PP lleva al pleno suprime la prohibición como tal de vivir en caravanas y se ciñe a la normativa de circulación, que entre otros puntos obliga a mover los vehículos cada diez días (pero sin especificar una distancia mínima) o prohíbe el estacionamiento de remolques sin su vehículo tractor, como sería el caso de una roulotte. Aspectos que podrían utilizarse para combatir la generación de asentamientos, aunque con más dificultad. Por ello, Vox duda de si la redacción propuesta es suficiente para resolver el problema y al mismo tiempo garantizar los derechos de las personas más desfavorecidas, y reitera su propuesta de que estos vehículos «estén en un lugar adecuado con unas condiciones mínimas de salubridad, luz y agua». Ello sin esconder, no obstante, que es necesario abrir un debate de más recorrido sobre la problemática de bendecir el modelo como solución habitacional. «A no ser que lo que se plantee sea otra cosa y estemos admitiendo como Ajuntament que se pueden crear poblados chabolistas de caravanas porque la situación de la vivienda ahora mismo es tan complicada que tenemos que tirar la toalla», razonan desde Vox. En este contexto, Vox confía en que el PP dialogue con ellos antes del pleno para llegar a un consenso, «como partido que está con un acuerdo programático».