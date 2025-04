El Govern dará de baja las licencias turísticas que lleven inactivas tres años

El decreto de medidas urgentes contra la saturación turística prevé dar de baja aquellas licencias turísticas de alquiler vacacional que lleven tres años inactivas. El decreto incluye una disposición adicional que da a los consells el plazo de dos años (aunque finalmente podrían ser tres) para dar de baja a estas plazas que no hayan tenido actividad de manera consecutiva en los últimos tres años, según figura en uno de los últimos borradores del texto, aún sujeto a cambios.

Se trata de plazas que algunos propietarios de viviendas pidieron en su día ‘por si acaso’. Lograron la licencia por si un día decidían comercializar la vivienda en el mercado turístico, pero en realidad no han ejercido la actividad, por lo que las plazas computan, pero realmente no se están comercializando. No hay un cómputo exacto de cuántas licencias están en esta situación, pero ahora serán los consells quienes elaboren un nuevo censo actualizado.

Se prevé la baja definitiva, previa audiencia del interesado. Para decidir la baja, se examinará, por ejemplo, si durante todo este tiempo los propietarios han presentado liquidaciones de la ecotasa o si han informado a las autoridades policiales de la identidad de las personas alojadas en el establecimiento correspondiente, como obliga la normativa de seguridad.

La bolsa

Los propietarios que hayan tenido retenidas estas licencias sin haberles dado actividad en los últimos tres años las perderán. Lo que no deja claro el decreto es si esas plazas se integrarán en la bolsa de intercambio o si desaparecerán y se anularán.

PP y Vox han mantenido las negociaciones sobre este decreto hasta el último minuto y la presidenta del Govern ha reconocido que tuvieron que renunciar a la subida de la ecotasa por exigencias de Vox. No es la única cesión. Las fuentes consultadas aseguran que también se ha tenido que cambiar el nombre del decreto, que era de «medidas para la contención y la sostenibilidad turística». Desaparecen la palabra «sostenibilidad» y el decreto pasará a llamarse a algo relativo a medidas contra la oferta ilegal y por la calidad turística.

La aprobación del decreto, que se formalizará hoy en un Consell de Govern, ha abierto una nueva guerra por la consolidación de 90.000 plazas de alquiler vacacional. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, lo calificó de «atentado contra las Islas».

Afirmó que el Govern «miente» cuando asegura que no se creará ni una plaza más porque se pondrán en el mercado hasta 145.000 plazas de alquiler turístico «condenadas a desaparecer». También criticó el esquema de trabajo del Govern. «Se nos convocó para hablar de cómo cambiar el modelo turístico de las Islas pero mañana se presenta un decreto ley y solo una de las entidades lo apoya», denunció.

El portavoz de Més per Menorca (Mxm), Josep Castells, también se sumó a las críticas en este sentido. «Nos utilizan de decorado», dijo. Recordó que su partido estaba dispuesto a negociar algunas de las medidas propuestas por el Govern y cargó contra el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, «por no tener palabra» ya que ni siquiera les ha enviado el borrador con las medidas, algo a lo que se había comprometido. «Todo ha sido un teatro», lamentó.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, contestó a las acusaciones de Negueruela y replicó que fue el conseller «que no luchó contra la oferta ilegal y que creó esas 90.000 plazas de alquiler que ahora pide que se supriman». «Este tipo de oposición tiene poco recorrido», opinó el portavoz ‘popular’.