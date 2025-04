El Ajuntament retira de la ordenanza cívica las multas por dormir en la calle

El Ajuntament de Palma ha retirado de la ordenanza cívica la prohibición de dormir en la calle, un comportamiento que en la versión anterior se podía considerar una infracción de leve a grave. Es decir, que podía conllevar multas de 100 a 1.500 euros (aunque en el caso de personas vulnerables no se aplicaban sanciones económicas).

La redacción inicial castigaba dormir tanto de día como de noche en vías y espacios públicos. El texto definitivo que se votará dentro de una semana suprime esta prohibición, después de una revisión de oficio dentro del periodo de alegaciones. Seguirá siendo sancionable, no obstante, acampar en estos espacios. Y se entiende que constituye acampada «la instalación estable de elementos, mobiliario, tiendas de campaña o similares», salvo autorización expresa.

El texto mantiene también la prohibición de «utilizar los bancos y los asientos públicos para usos diferentes a aquellos a los cuales están destinados» y lavarse o lavar ropa en fuentes, estanques o similares. Además, la ordenanza añade la prohibición de lanzar cualquier objeto a la vía pública.

Seguro para patinetes

El alcalde, Jaime Martínez, explicó en una rueda de prensa los cambios de más calado en la ordenanza, que afectaban fundamentalmente a las autocaravanas (uno de los puntos más controvertidos de la normativa) y las visitas guiadas. Pero la versión definitiva también incorpora puntualizaciones de menor envergadura en la regulación de otros apartados; uno de ellos es el de los patinetes eléctricos. La normativa ahora especifica que el casco obligatorio debe ser homologado y que el chaleco reflectante debe estar visible «sin ningún obstáculo que dificulte su visión, tipo mochila o similar».

La versión anterior ya permitía a la Policía Local inmovilizar estos vehículos si carecen de seguro obligatorio (con cobertura mínima de 120.000 euros). Ahora también especifica que podrán hacerlo también si el conductor, en el momento de la intervención, aun teniendo póliza no pueda acreditarlo. Es decir: los conductores de patinetes tendrán que llevar consigo los papeles del seguro (aunque no se concreta nada acerca del formato, ya sea físico o digital). Asimismo, los patinetes podrán transportar objetos siempre que no dificulten la conducción.

El nuevo texto también incluye otras aclaraciones en cuanto a la venta de alcohol a partir de la medianoche, la identificación de personas en casos de venta de alcohol a menores y el consumo de drogas y otras sustancias, entre otros apartados.