Quejas por el ruido de terrazas y la falta de párking en la recta final de la reforma del Marítim

Residentes y empresarios del Paseo Marítimo de Palma afirman que durante estos días hay «centenares de obreros en las obras de reforma». No en vano, está en plena cuenta atrás para la finalización del proyecto, prevista para el miércoles 16 de abril. En medio del consuelo por el fin de la reforma, los vecinos ya han mostrado su preocupación por el exceso de ruido.

«Uno de nuestros asociados captó el otro día 92 decibelios desde su balcón, por culpa de los clientes que estaban en las terrazas», señala Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos del Passeig Marítim. Y denuncia la inacción tanto del Ajuntament de Palma como de la Autoritat Portuària de Balears (APB). «La APB dice que las terrazas son suyas pero no tiene capacidad sancionadora. Y Cort afirma que esa zona no es de su jurisdicción. Nadie se pone de acuerdo y llevan años diciendo que tienen que firmar un convenio que no llega», lamenta Ruiz.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM), Manuel Jiménez, reconoce que ya se empieza a notar cierto alivio entre los empresarios de la zona después de más de dos años de obras, que han supuesto un duro mazazo en los negocios que acababan de salir de los estragos de la COVID.

«Ha sido muy duro pero ya vemos la luz al final del túnel», afirma Jiménez, que confiesa que «quedan ya muy pocos días, pero han dicho que terminarán en plazo». La APB fijó como fecha definitiva del fin de la reforma el 16 de abril, justo a las puertas de la Semana Santa y, por tanto, pistoletazo de salida de la temporada turística. «Sabemos que van a abrir al tráfico las calles Sa Pedrera y Monsenyor Palmer. Aún quedará cerrada la de s’Aigo Dolça, pero no le quedará mucho para que vuelva a abrirse al tráfico», asegura Jiménez.

En medio de este ambiente de satisfacción que se empieza a respirar, es cierto que los empresarios de la zona muestran su preocupación por «la falta de aparcamiento. Necesitamos que haya transporte público circulando todo el rato, que enlace el aparcamiento del CLH, en Marivent, con la Catedral e incluso el Portitxol».

Jiménez advierte que a partir de ahora «la gente se tendrá que concienciar con no coger el coche para las noches en el Marítim», aunque por el día advierte que es más fácil aparcar. El presidente de la entidad lamenta que con el proyecto «se han eliminado de golpe 1.200 aparcamientos», lo que supone un escollo.