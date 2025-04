Respuesta de los caravanistas a Cort: «El alcalde dice hoy una cosa y mañana otra diferente»

Alivio relativo, pero algunos interrogantes. Esa es la sensación que ronda entre los residentes en caravanas y autocaravanas en asentamientos de referencia en el municipio de Palma como son el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo o la zona de Son Güells, ambos a las afueras de la ciudad, tras conocer la decisión del Ajuntament de Palma de cambiar su criterio respecto a la aplicación de la ordenanza cívica en lo referente a este tipo de vehículos, que se reparten por aquellos espacios, pero también por otras barriadas de Ciutat, como Son Dameto, Ciutat Jardí o la Playa de Palma, entre otras.

Y es que, como adelantó a primera hora de la tarde Última Hora, Cort ha dado marcha atrás en la controvertida regulación de las autocaravanas. Finalizado el periodo de alegaciones respecto a la controvertida ordenanza cívica, el texto definitivo se ajustará a lo que establece la normativa de circulación, por lo que sí será sancionable la acampada en zonas que no sean autorizadas, aunque residir en uno de estos vehículos no será sancionable de por sí, mientras la actividad no trascienda al exterior ni genere molestias, según admitió el alcalde, Jaime Martínez. Cabe recordar, en este punto, que en el municipio no existe ningún espacio especialmente habilitado para que se instalen este tipo de vehículos, una reivindicación que comparte el colectivo, que ha hecho saber su malestar llegando hasta Cort y con diferentes medidas de protesta.

Los caravanistas de Son Hugo se muestran escépticos, aunque han recibido con buenos ojos esta noticia. «Han servido de algo nuestras reivindicaciones, manifestaciones y el hacer ruido, estamos más tranquilos, pero no del todo», asegura Charo, una de las más activas residentes en el párking anexo a las piscinas. «La presión ha servido de algo, pero vamos a esperar que sea oficial del todo», asegura desde la reflexión. A la vez, recuerda la necesidad de «poner contenedores, una fuente... servicios mínimos para poder vivir con dignidad».

No muy lejos llega Miguel, uno de los residentes más veteranos, aunque parece ser que en breve abandonará la zona. Se muestra «contento» al leer la noticia a través de la web de Última Hora, pero a la vez pide «mucha prudencia». Asegura que ha decidido mudarse «porque cualquier día parece que te van a echar de aquí o pasará algo». Piensa que la decisión «es una buena noticia para la gente que vive aquí, que no lo hace por gusto, pero lo que necesitan es un espacio adaptado para ellos y decente, no tener que ir a tirar la basura a Son Oliva o ir a buscar agua a una fuente lejos».

Daniel es un joven cocinero que vive en una caravana junto a unos amigos y el hijo de ellos. Lleva menos tiempo que los anteriores en la zona y aseguran sentirse «más tranquilos», a la vez que recalcan que «estamos aquí porque es imposible encontrar una vivienda digna a un precio asequible», sin esconder que la situación «es complicada porque todos querríamos tener nuestro piso, pero aquí las condiciones no son las mejores, pero esperemos que el ayuntamiento entienda que es necesario dejarnos nuestro espacio y crear zonas específicas para las caravanas y las autocaravanas», añade.

A la espera

Javier es uno de los autocaravanistas más respetados en la zona de Son Güells. Y uno de los más activos. Las notificaciones de WhatsApp no paraban de llegar a su móvil apenas una hora después del anuncio de Jaime Martínez, alcalde de Palma, se frenar sus intenciones respecto a este colectivo en el texto de la nueva ordenanza cívica de Ciutat.

Pero es escéptico y espera al pleno del día 24 de abril para que quede todo perfilado, cerrado y confirmado porque «el alcalde dice hoy una cosa y mañana otra diferente», dice con un tono serio. «Cuando se apruebe me lo acabaré de creer, pero vamos a estar allí para escuchar todo, y en el momento en el que escuche algo que nos afecte, tardaré un segundo en hacer que nuestro abogado actúe», dice de manera rotunda y sin titubear Javier.

Reitera la necesidad de crear espacios habilitados para las caravanas y autocaravanas, unas 450 estima que se instalan en diferentes puntos de Palma. «Pero buscando un equilibrio entre libertad y orden, respetando la convivencia y la normativa», prosigue Javier, que exhibe un discurso en el que la prudencia es la guía, aunque con un atisbo de esperanza, después de ver rebajada la dureza de la ordenanza cívica, a expensas de su aprobación definitiva.