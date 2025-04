La APB tranquiliza a los vecinos y arreglará este mes la grieta del puente de Can Barbarà

Puente de Can Barbarà | Teresa Ayuga

La Autoritat Portuària de Balears (APB) acometerá durante el próximo mes el arreglo de la grieta que ha aparecido en una de las vigas del puente de Can Barbará. Víctor Darder, jefe del área de la APB, señaló ayer en el programa Ara anam, de IB3 TV, que «la situación no es peligrosa. Lo único que puede haber es un desprendimiento de un trozo pequeño de hormigón, pero no es peligroso para las embarcaciones que pasan por debajo».