«¿Dónde está Nicolás?»: Desalojan al indigente que vivía frente al mar

«¿Dónde está Nicolas?». Esa es la pregunta que se hacen los comerciantes y vecinos de Can Pastilla que durante todo el invierno le han visto levantar una vivienda con varias tablas y amontonar multitud de objetos y residuos en los bajos de unos apartamentos frente al mar. Relatan que, días atrás, dos personas aparecieron por ese rincón para desalojarle, llevándose todo lo que había allí depositado.

«Eran dos y se lo llevaron todo, pero a él apenas le hemos vuelto a ver», asegura uno de los empresarios de la zona, que le hacía llegar algo de comida y bebida para subsistir. Otros aseguran haberle visto por un parque próximo y otros rondando una gasolinera de la zona a la que acudiría para asearse para volver más tarde al que ha sido su hábitat.

Un espacio contiguo a un restaurante que ahora está despejado, vacío. Los malos olores siguen presentes, pero de Nicolás y su 'patrimonio', nada más se supo. Junto a él, también se han visto obligados a irse los otros dos sintecho que residían a pocos metros de nuestro protagonista. Se trata de una pareja que, dicen los vecinos, era problemática por sus malas maneras a la hora de dirigirse a quienes por ahí rondaban.

Imagen de la zona que ocupaba Nicolás. Foto: F.F.

La imagen de Nicolás rondando por Can Pastilla ya no es la habitual, más cuando los hoteles y demás servicios han abierto sus puertas y la zona recupera la vida. Afirma ser de origen búlgaro y tener pisos y discotecas en la Playa de Palma. «Sólo quiero vivir tranquilo, no molesto a nadie, aquí soy feliz», decía el protagonista de esta historia semanas atrás, cuando Última Hora acudió a su encuentro.

Nicolás, ante el que fue su asentamiento en Can Pastilla. Foto: F.F.

Allí, comerciantes, vecinos y incluso clientes de los bares y restaurantes próximos le ayudaban dándole comida y bebida para subsistir. Aunque otros«Nos preocupa que algún día puedan hacerle algo», añaden quienes le han ayudado a sobrevivir al invierno a pocos metros del mar, con una alta humedad y días de frío. «No pide, no molesta y es una persona mayor. Es una lástima que acabe así», sentencian.