El Ajuntament aprobará iniciar los trámites para proteger Sa Feixina y evitar su derribo

El Ajuntament de Palma tiene previsto iniciar este mrtes los trámites para proteger el monolito de Sa Feixina e impedir definitivamente su derribo. Este punto forma parte del orden del día de la reunión de Gerencia de Urbanismo de este martes, donde PP y Vox cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante la aprobación. La protección del monumento formaba parte del acuerdo programático entre estas dos fuerzas en el Ajuntament.

La propuesta es otorgar al monumento el grado de protección integral A1, la máxima dentro del reglamento municipal. En virtud de una sentencia judicial, «se considera que el Ajuntament está legalmente obligado» a tramitar este expediente, que consiste en una modificación puntual del Plan General de 1998 para incluir la ficha del monolito dentro del catálogo municipal, por lo que Cort abrirá un periodo de información público de 30 días. También solicitará informe al Consell de Mallorca. La decisión tendrá que pasar por la Junta de Govern y el pleno.

La ficha propuesta resume la configuración original del monumento (1939-1945) y recuerda que se intervino en 2010 para retirar el escudo franquista y las inscripciones existentes, así como una escultura de un marinero que simbolizaba «el heroísmo de los marineros muertos» en el Crucero Baleares.

La inclusión de este punto en el orden del día ya ha generado reacciones dentro del Ajuntament. El PSOE ha exigido al alcalde, Jaime Martínez, que no proteja en monolito, recordándole que el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado acerca del recurso presentado por la asociación Memòria de Mallorca. «El alcalde no está junto a las víctimas, apoya a aquellos que impusieron una dictadura que duró cuarenta años», ha declarado el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós. El portavoz adjunto, Xisco Dalmau, ha vinculado este paso en Cort con el episodio ocurrido el pasado martes en el Parlament: «Tras la proclamación del alzamiento militar que protagonizó Vox la semana pasada, ahora se va más allá y Martínez protege el emblema fascista de Sa Feixina».