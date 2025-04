La Asociación de Vecinas de Canamunt rechaza el proyecto de reforma de la Plaza Mayor

La Asociación de Vecinas de Canamunt ha rechazado el proyecto de reforma de la Plaza Mayor presentado por Cort este viernes. En un comunicado, la organización ha mostrado su total oposición a esta proposición, señalando que está alejada de las necesidades reales del vecindario y orientada a fomentar, aún más, el turismo y el comercio privado.

«Es un proyecto que no nace del diálogo con el vecindario, sino de la voluntad de convertir el espacio central de la ciudad en un centro comercial disfrazado de 'revitalización urbana'», indican en el comunicado.

Por otro lado, la asociación ha mostrado, «desde la fatiga acumulada», su preocupación ante lo que les llega. «La Plaza Mayor es, o debería ser, un espacio de encuentro ciudadano, de convivencia, de cultura popular y vida cotidiana. Con el proyecto escogido, hemos perdido una plaza y hemos ganado un centro comercial. No es que no queramos reformas. Lo que no queremos es que nos reformen hasta hacernos desaparecer».

La organización ha recalcado que lo que les duele no es la obra física, sino «sino el modelo de ciudad que se impone: una Palma donde todo se ofrece, todo se vende, todo se transforma en 'experiencia' para quien pasa de largo —mientras quien vive, cada vez pinta menos».

Por último, han asegurado que la reforma proyectada contempla una reordenación de los espacios que incrementa la superficie destinada a locales comerciales y terrazas, favoreciendo claramente una mayor afluencia turística. «Una vez más, se priorizan los intereses económicos por encima de la calidad de vida de las personas que residimos en el centro histórico de Palma. Este proyecto de reforma no mejora la ciudad: la vacía por dentro. Y ante esto, no podemos callar».