Més dice que el programa de Alquiler Seguro del Govern no ha obtenido ningún piso en Palma

Més per Palma sospecha que el programa de Alquiler Seguro del Govern no ha obtenido ningún piso en Palma. La portavoz ecosoberanista en Cort, Neus Truyol, ha explicado este jueves en una rueda de prensa que en las respuestas parlamentarias del Govern a la pregunta de cuántos contratos se han firmado, la respuesta del conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha sido evasiva: «Todavía es pronto para dar cifras».

Los regidores de Més dan por hecho que esta contestación significa que no se ha obtenido «ni una sola oferta» desde la puesta en marcha de la iniciativa el pasado noviembre. El Govern se limita a señalar que el programa «ha comenzado a dar sus frutos y está sirviendo para la finalidad para la que se creó», pero no proporciona números. «No solo ningún propietario ha querido participar, sino que el PP no ha hecho nada por corregir el rumbo. Esto no es una política de vivienda. Es marketing institucional con resultado cero. El PP no gobierna: improvisa, anuncia y desaparece», critica Neus Truyol.

En este contexto, Més tilda de «fracaso rotundo» la política del PP en materia de vivienda en Palma. La regidora recordaba el plan de choque para acelerar la construcción de miles de viviendas de precio limitado en suelo municipal mediante una cesión a promotores privados. «Pero la verdad es que después de dos años de gobierno, todavía no hay ni una sola en marcha», ha objetado Truyol, que no ha pasado por alto que de las 363 viviendas de la primera fase, sólo han recibido ofertas dos lotes para un total de 246 pisos (un lote de 90 pisos se retiró y otros tres han quedado desiertos). Sobre este plan, Truyol ha reiterado sus críticas al modelo de Cort por «confiar sólo en la iniciativa privada».

Por último, Més ha cuestionado la negativa reiterada del PP a aplicar la limitación de precios de la Ley de Vivienda, como en Barcelona. En la ciudad catalana «los precios han bajado un 6,4%, pero en Palma han subido un 17,8% en los últimos dos años». «Una familia que hace dos años pagaba 900 euros al mes en Barcelona, ​​paga ahora 843 €, gracias a la limitación; otra familia, también con un alquiler de 900 euros en Palma, paga ahora 1.140 €, debido a la ausencia de limitación. Conclusión: en Barcelona ahorra 700€ al año; en Palma paga 3.000€ más».