Martínez advierte: «Yo también me sumo a la protesta de la vivienda»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bondodo, ha advertido este miércoles en Palma que su partido está a favor de que «los okupas sean expulsados en 24 horas. La propiedad privada es un derecho fundamental». Y advirtió que su partido tiene «un proyecto en el que el okupa debe ser desalojado». Este miércoles por la tarde dará más detalles sobre esta propuesta contra la okupación.

Bendodo ha visitado este miércoles Palma para reunirse con el alcalde Jaime Martínez, quien ha asegurado entender los motivos por los que se ha convocado la manifestación por la vivienda este sábado en toda España, también en Palma, en concreto a las doce de la mañana en Plaza España. «Yo también me sumo a esta reclamación después de ocho años de no hacer nada en cuestión de vivienda. Esas reclamaciones que habrá son el resultado de la política de inacción en vivienda y llevamos dos años poniendo herramientas para que haya más vivienda».

Martínez advirtió que Alberto Feijoó está en Madrid «para que las políticas de vivienda estén en línea con las políticas que estamos poniendo sobre la mesa. Y tenemos un decreto ley donde haya más vivienda asequible en el mercado, ya sea pública, de precio limitado y libre. Por eso apelo a la responsabilidad de todos los grupos que apoyen las medidas que van a impulsar a la vivienda».

Bendodo, por su parte, criticó que «Pedro Sánchez dijo que haría 200.000 viviendas y aquí no he visto ninguna». Y Martínez denunció que «tenemos un Gobierno central que no colabora. Tenemos muchos proyectos que dependen de Madrid», entre los que citó Son Busquets. También aclaró que «tuvimos la semana pasada una reunión informal con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y le trasladamos la necesidad de poner en marcha la reforma de Platja de Palma como destino turístico maduro y nos dijo que no».