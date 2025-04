Cort avisa: los tours en 'tuk tuk' por Palma no tienen permiso y pueden acarrear multas de hasta 6.000 euros

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, promete «la máxima contundencia» contra el transporte ilegal de viajeros en 'tuk tuk', vehículos de tres ruedas con conductor que en los últimos días se han detectado en la ciudad. El Ayuntamiento aclara que no ha concedido ninguna autorización para esta actividad y que por tanto es ilegal, y avisa de que puede suponer multas de 1.000 a 6.000 euros.

Este martes por la mañana la Policía Local ha levantado acta a uno de estos vehículos, que circulaba con pasajeros a bordo y que no ha podido presentar licencia alguna que amparase su actividad. El Ayuntamiento ha recordado, en una nota de prensa, que para poder transportar viajeros por las vías urbanas de Palma es necesario contar con una licencia municipal, y el incumplimiento puede incurrir en una infracción muy grave. En caso de reincidencia, la cuantía de las multas se aumenta proporcionalmente.

«El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar una movilidad segura para todos los residentes y visitantes de Palma, y desde el Ajuntament vamos a actuar con toda la firmeza necesaria para impedir que se desarrolle esta actividad que no está autorizada y no lo va a estar, porque en nuestro plan de movilidad no tenemos previsto autorizar este tipo de vehículos de viajeros», ha declarado Martínez.

En Internet varias empresas ofrecen tours privados en 'tuk tuk' por Palma. A menudo estos servicios incluyen un guía que domina varios idiomas y que ofrece información sobre el entorno. Los precios pueden oscilar de los 25 a 60 euros por persona y fundamentalmente los itinerarios se anuncian por primera línea de mar y Bellver. «Siente la brisa marina mientras recorres el casco antiguo, maravíllate con la majestuosidad de la Catedral de Palma o déjate sorprender por los rincones escondidos que hacen de esta ciudad un destino inolvidable», reza uno de los reclamos de estas empresas.