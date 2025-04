El Govern propone hacer un nuevo convenio laboral balear para las educadoras 0-3 externalizadas

Sin acuerdo en el primer encuentro entre educadoras municipales de 0-3 años, Conselleria de Educació, el Ajuntament de Palma, Estudi 6 (empresa que gestiona las escoletas externalizadas) y sindicatos con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Las educadoras de gestión indirecta denuncian que cobran el salario mínimo interprofesional, apenas 1.200 euros en doce paga y denuncian que las educadoras internacionalizadas cobran 1.800 con 15 pagas. En este primer encuentro los sindicatos no han salido satisfechos y mantienen las movilizaciones, que pasan también por una huelga.

El conseller de Educació, Antoni Vera, señaló que «hemos analizado la situación y la administración ha de tomar decisiones. En primer lugar tenemos que pedir disculpas en nombre del Govern anterior, porque en los ocho años que gobernó hizo nada para mejorar la situación de este colectivo tan necesario para el cuidado y el desarrollo de nuestros niños. Y en segundo lugar, hemos llegado a dos acuerdos. Por un lado, que las fuerzas sindicales y representantes de las trabajadoras mantendrán una reunión ya con el Ajuntament de Palma para ver qué posibles soluciones se pueden tomar para este mismo curso escolar, sobre todo jurídicas. Porque estas trabajadoras están vinculadas a un contrato de una empresa».

Y por otro lado, el conseller dijo que «lo que sí es competencia de la Conselleria de Educació i Unversitats: trabajamos para que el 1 de septiembre haya un nuevo convenio colectivo autonómico que dé una estabilidad a todas las trabajadoras de los centros 0-3 de Balears. Que no haya ninguno cobrando por debajo de otros. Este es el objetivo de la Conselleria que nos sentaremos y haremos de mediadores entre patronal y sindicatos para poder llegar a un acuerdo».

Vera aseguró que «Menorca tiene un convenio colectivo al del resto de trabajadoras de Balears. Nosotros tenemos que dar una uniformidad a nuestra comunidad, No puede ser que cada isla tenga un convenio diferente». Otro asunto es la internalización de estas trabajadoras, que «es un objetivo a medio y largo plazo. Hemos de ser conscientes de que que es una competencia indirecta la que tienen los ayuntamientos en la educación 0-3. Nosotros hemos de hacer camino poco a poco para que Educació gestione el 0-3 educativo público. Pero esto no puede ser de un día para otro».

Por parte de los sindicatos, que no salieron satisfechos de este primer encuentro, han advertido que «la situación laboral de estas educadoras es inaceptable. Hay posibilidades de llegar a un acuerdo y reclamamos con carácter de urgencia que se mejoren sus condiciones», señalaron Pepa Ramis, de CCOO, y Jaume Coll, de UGT.

Ramis, a su vez, advirtió que tras esta primera reunión «nos han emplazado a una negociación conjunta para la mejora salarial de las educadoras externalizadas, que son el 80 por ciento de la oferta pública de 0-3 años en Palma que están cobrando 1.200 euros tras veinte años de trabajo. Son las trabajadoras más baratas del Ajuntament y por primera vez les hemos visto con ganas de sentarse y de intentar poner sobre la me estas diferencias». La representante de las educadoras advirtió que «continuaremos con todas las movilizaciones por la situación insostenible de estas trabajadoras vulnerables.

«Hoy no se ha acordado nada», respecto a la creación de un convenio autonómico, porque «es una competencia entre patronales y sindicatos a nivel autonómico. Hemos centrado el debate hoy es una demanda a nivel de Ajuntament. Es una demanda a un servicio de gestión municipal donde tienen trabajadoras en unas condiciones y a otras, en otras condiciones. El convenio autonómico hace referencia a la gestión de todo el 0-3 de toda Balears», dijo Ramis.

Los sindicatos insisten en la equiparación de ambos tipos de trabajadores. Y aseguran que no es necesario hacer oposiciones para tener las mismas condiciones. «Cuando estás dando el mismo servicio público, no puedes hacer una discriminación a nivel de escala y condiciones sociolaborales. Tenemos precedentes en la administración, hay otros ayuntamientos que licitan su servicio por encima del convenio. Tenemos fórmulas administrativas sobre la mesa que pueden paliar esta diferencia salarial entre unas y otras», señaló Ramis, que advirtió que «la empresa no dice que no subirá los salarios porque licitó el concurso con unas condiciones. Si alguno debe subir tablas salariales, debe ser el Ajuntament y luego la empresa lo aplicará. Piden una modificación de contrato, que implique una subida salarial».