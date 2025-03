Prostitución en Palma: el negocio se 'muda' a la calle Manacor

Las noches no son del todo tranquilas en la calle Manacor, especialmente en el tramo que comprende entre Joan Alcover y las Avenidas. A ambos costados de la vía, la presencia de varias mujeres ejerciendo la prostitución se ha convertido en una costumbre que inquieta a los residentes en la zona. Entrada la madrugada, el tráfico es mínimo en días laborables o un domingo por la noche. Eso sí, llama la atención la presencia de varias dotaciones de la Policía Local de Palma que, de manera puntual, circulan en ambos sentidos.

Algunas a título individual y otras en grupo, se asoman al asfalto a la caza de potenciales clientes entre los conductores, que parecen haber identificado esa zona como nuevo espacio en el que obtener esos servicios sexuales por parte de las mujeres, algunas de ellas de origen subsahariano, otras latinoamericanas y alguna española, cuya presencia llama especialmente la atención a medida que avanza la madrugada.

Los vecinos no acaban de acostumbrarse a esta estampa, que traslada un problema antes presente de manera permanente en la zona de la Porta de Sant Antoni o Avenidas, especialmente en las proximidades de la Escola Graduada o de la sede de una conocida entidad bancaria, pero que ahora se extiende a lo largo de buena parte de la calle Manacor, convertida en una zona 'caliente' dentro del mapa de la prostitución en la capital.

Los residentes muestra su incertidumbre por la persistente presencia de esta mujeres. «Más que ellas, preocupa la gente que pueda venir por aquí y que puedan hacerles algo o haber problemas», dicen. Manifiesta un vecino que hay «inquietud» ante una situación que «nos genera un problema nuevo, porque la inseguridad ya la teníamos».

Tensión

Los vecinos con los que ha podido hablar Última Hora refieren incidentes puntuales, o al menos situaciones de tensión, especialmente las noches de los fines de semana, con estas personas, y recuerdan que «alguna vez gritan, pero no va más allá, por ahora, aunque ya es algo que no gusta porque no sabes qué puede pasar algún día», a la vez que aseguran que la presencia de las fuerzas de seguridad es «permanente» en ese tramo de la calle Manacor, apuntando al paso de patrullas de Policía Local y Nacional que, desde la distancia, observan la situación y realizar una labor disuasoria.

Entre medias, los clientes siguen sondeando la zona. La mayoría a bordo de sus vehículos y alguno que otro a pie, ocasión que no desaprovechan estas mujeres para llamar discretamente la atención de quienes merodean por la calle Manacor a esas horas, aunque su presencia no pasa desapercibida, buscando en algunos casos la seguridad que les ofrece ir en grupo, sin observarse, o percibirse al menos, la presencia de posibles proxenetas.

«Yo las veo muchas noches cuando bajo a tirar la basura. No me dicen nada, pero a veces he visto a gente rara por aquí», explica uno de los vecinos de la calle Manacor, quien asegura que a esto se sumaron no hace mucho «indigentes que dormían en los bajos de un edificio próximo». Situaciones que dibujan un panorama poco agradable para quienes deben convivir cada noche con esta imagen.