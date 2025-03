El Ayuntamiento se abre a rescatar licencias de galeras de caballos pero los caleseros piden 300.000 euros

El Ajuntament se abre a negociar un rescate de licencias de galeras para acabar con los carruajes tirados por caballos en Palma, aunque el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ha avisado este jueves de que los caleseros piden como mínimo 300.000 euros por licencia.

El pleno ha debatido una propuesta de Vox y otra de Més sobre este tema. De la segunda, el PP sólo ha apoyado el punto relativo a los rescates de licencias. Sin embargo, Deudero advertía de que los caleseros «adelantan que no solicitarán menos de 300.000 euros por cada una de ellas». Con 28 licencias en vigor, se eleva a un monto de 8,4 millones de euros. En etapas previas el Ajuntament rescató 19 licencias por un importe total algo más de 500.000 euros. Fulgencio Coll, de Vox, animó a Deudero a negociar, «a ser posible licencia por licencia».

Además del rescate, el pleno también aprobó estudiar la sustitución de las galeras por licencias de taxis. Sin embargo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han descartado esa posibilidad. el «Por imperativo legal debe ser por concurso, no puede haber permuta de un sitio para otro. Vulneraría la libre concurrencia de este tipo de licencias limitadas», indicó Deudero.

Otra alternativa es el reemplazo por galeras eléctricas. Enrique Gimeno, en nombre de Satya Animal y Progreso en Verde, intervino para defender esta propuesta: «Me gustaría decirles algo a los caleseros: el problema no sois vosotros como colectivo, el problema es que vuestra actividad requiere la explotación de caballos. Acabemos con esta explotación y nunca más nos tendrán enfrente». Pero Deudero argumentó que el cambio sería voluntario y parte de los caleseros no están dispuestos a ello, por lo que no conseguiría eliminar la tracción animal. Por otro lado, el regidor indicó que los caleseros también piden levantar la prohibición de trabajar con alerta meteorológica amarilla.

En cualquier caso, con la abstención de Vox, el pleno aprobó la propuesta de Més per Palma de crear una mesa de diálogo para buscar vías para extinguir el servicio de galeras a caballo.