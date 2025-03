Més acusa a Cort de «bloquear» las ayudas de escolarización 0-3

Més per Palma ha acusado este lunes al PP en Cort de «bloquear» las ayudas de escolarización para la etapa 0-3. Los ecosoberanistas llevarán al pleno de este jueves una moción instando a convocar de forma urgente las ayudas, y es previsible que salga adelante (en comisión, la semana pasada, la petición fue aprobada por unanimidad). Con todo, la regidora Kika Coll ha censurado que no haya ninguna «explicación clara» por parte del gobierno municipal sobre los motivos de este retraso. Según ha indicado Més, «el PP alega que está revisando sus bases» pero no han proporcionado «ninguna fecha ni compromiso firme para resolver la situación».

Estas ayudas cubren las cuotas de las escoletes y el comedor. Según Coll, «no sólo lleva retraso el pago de las ayudas del curso 2024-2025, sino que además ya tendría que estar trabajando en el de 2025-2026». Una situación, inciden desde Més, que «castiga a las familias más vulnerables, obligándolas a adelantar un dinero que muchos no tienen, sin ninguna garantía de que lo puedan recuperar». «La dejadez del alcalde provoca que, cada día que pasa sin ayudas, las familias tengan que elegir entre pagar la guardería o cubrir otras necesidades básicas», ha denunciado Coll, que tilda este escenario de «inadmisible» y advierte que «agrava la desigualdad educativa». Por ello ha reprochado al PP la «falta de voluntad de resolver este problema»: «Actúa rápido para comprar Gesa, pero cuando se trata de ayudar a las familias, todo son retrasos y excusas».