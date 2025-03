Denuncias al estado del skatepark de Sa Riera: «Somos los skaters los que tenemos que reparar los agujeros»

«Somos los skaters los que tenemos que reparar los agujeros y los desperfectos», denuncian algunos de los deportistas y usuarios habituales del skatepark del Parc de Sa Riera, causante por esas deficiencias no solventadas de accidentes como el denunciado por Tania Romero hace más de un año. Se sienten «abandonados» y refieren que hace «años, a lo mejor seis, que no lo arreglan desde el Ajuntament y nosotros tenemos la suerte de tener a gente que sabe de albañilería, sino... El ayuntamiento ha enviado a gente que no sabía ni hacer cemento nio coger una pala», aseguran tristes al no ver una solución a corto o medio plazo, por lo que han decidido alzar la voz.

Recuerdan que han tenido «que reparar muchos agujeros porque hay gente que se ha caído y se ha hecho daño de verdad», a lo que añaden labores de limpieza de hojas, pero especialmente los fines de semana cuando el botellón aparece en un espacio «que está abierto 24 horas al día, porque aquí hay un acceso que no se ha cerrado y hace que la gente se pueda meter cuando el parque (Sa Riera) se cierra», remarcando la presencia «de un poblado de chabolas justo aquí, pegado, en el que a veces hacen fuego y ese humo nos impide hacer deporte porque se hace el aire resulta irrespirable en ocasiones», prosiguen los integrantes de este colectivo. Por ello, reclaman al Ajuntament de Palma que les tenga más presentes, porque la lista de deficiencias es «importante. Son detalles como las plantas que crecen en las juntas y acaban fastidiando la estructura, o el vandalismo de gente que viene a hacer botellón y deja aquí botellas, cristales rotos, suciedad... y por la mañana, al día siguiente, vienen aquí niños a patinar y no pueden porque se encuentran este panorama». El listado de afectados por los desperfectos y la falta de mantenimiento es extenso, de la misma manera que las firmas recogidas para reclamar el arreglo de los desperfectos al Ajuntament de Palma. A la espera de una solución que llevan años aguardando, los skaters se han visto obligados a ponerse manos a la obra para poder tener una instalación «en condiciones en Palma, no como el de Son Moix».