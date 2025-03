La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía cierra dos días a la semana por falta de personal. Después de tener hasta cuatro personas, además de Anna Moilanen, ahora mismo solo queda una administrativa que ayuda a la defensora. La situación es muy precaria en una oficina que cuenta con 119 consultas ciudadanas desde inicios de año. Por primera vez, Moilanen reconoció que no había podido gestionar todos los expedientes.

La concejala de Vox, Jero Mayans, se mostró muy dura con Moilanen: «Ha dicho que no puede alcanzar a todo el trabajo por falta de personal pero usted es una privilegiada. No tiene agenda como los concejales, que también padecen falta de personal y su absentismo». Precisamente su partido había mostrado desde principios de legislatura la clara intención de acabar con la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía porque consideraba que había duplicidades dentro del Consistorio. Una estrategia que ha llevado a cabo Vox en todos los ayuntamientos en los que está gobernando en todo el país.

El regidor del PSOE Daniel Oliveira se enfrentó a Jero Mayans tras su duro alegado contra Moilanen: «Es una persona que se encuentra sola, es una vergüenza». Moilanen mostró su sorpresa: «Si dejo de exigir a la Administración no estoy cumpliendo con mi deber, que es de advertir cuando las cosas no se hacen bien. No he cogido vacaciones en años y ahora la Oficina está cerrada».

La Oficina de la Defensora tiene abiertos unos 500 expedientes al año y supone la puerta de entrada de los ciudadanos que tienen algún conflicto con el Consistorio y necesitan ayuda para resolverlos.