La oposición en bloque, en contra de que el PP ceda 75 años los solares municipales a promotoras

El PSOE ha reclamado este viernes la «rectificación urgente» de la licitación de los cinco solares municipales destinado a promotores privados para que construyan viviendas de precio limitado. Su propuesta ha contado con el apoyo de todos los partidos de izquierda y la abstención de Vox, lo que permitiría que prosperase si se mantiene el voto en el pleno. Los socialistas han señalado que la licitación, cuyo plazo acababa este viernes a las dos de la tarde, contenía «errores graves».

El concejal socialista Pepe Martínez advirtió que «los pliegos no cumplen la normativa actual. Aún estamos a tiempo de resolver lo que es un gran error en la licitación». Los socialistas han planteado dudas de las condiciones que se planteaban para la adjudicación de estos suelos municipales a empresas privadas para que lleven a cabo la construcción de viviendas de precio limitado.

Por un lado, el plazo de 75 años de cesión a las empresas: «Los costes de construcción y financiación serán amortizados en 15 años, dejando 60 de beneficio neto, sin tener en cuenta los beneficios obtenidos por los locales comerciales o las subidas de alquileres», señaló Martínez. Además, se pone en duda que se construyan viviendas de precio limitado en lugar de precio protegido, «un 30 por ciento más caro para los inquilinos». Otra de las dudas que se plantea es que se deja a las licitadoras que sean las encargadas de seleccionar a los residentes, sin conocer los criterios que utilizarán. Martínez insistió en que «necesitamos seguridad jurídica. Por favor, pidan un informe jurídico».

La propuesta del PSOE contó con la abstención de Vox. Fulgencio Coll señaló que «estamos en una situación de emergencia habitacional y si no hay colaboración público-privada, no se pondrán hacer viviendas. Sin embargo, tenemos dudas en el plazo de cesión del suelo de 75 años, aunque queremos el plan de choque».

Neus Truyol (Més per Palma) lamentó que no estuviese el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, que estaba reunido con el jurado del concurso arquitectónico para elegir el proyecto ganador de la Plaça Major. «Nosotros ya denunciamos estos pliegos. Setenta y cinco años de cesión a una empresa privada es abusivo y los beneficios económicos serían altísimos». Truyol aseguró que «la vivienda de precio limitado es un 30 por ciento más cara que la vivienda protegida. solo juegan a favor de los promotores, no de la ciudadanía». La concejala también planteó que «el promotor no puede decidir quién vivirá en esos pisos. Debe haber un criterio que sea justo».

El PSOE había denunciado esta semana el Plan de Vivienda del Ajuntament, al dudar de la adjudicación de las viviendas