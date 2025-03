El fin de las galeras de Palma, más cerca: Més y Vox piden alternativas para erradicarlas

La búsqueda de alternativas para que los caleseros cambien de actividad o de vehículo ha contado con el visto bueno de todos los partidos en el Ajuntament de Palma. Més y Vox han presentado sendas mociones para el próximo pleno en las que se plantea la sustitución de las galeras. Si en el caso de Vox su propuesta se ha llevado la unanimidad, en el caso de los ecosoberanistas han contado con el voto en contra de PP. El portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, aseguró que «los propios caleseros nos han pedido una solución porque se plantean que no pueden seguir así».

Més ha propuesto este viernes en las comisiones previas al pleno que se impulse «un proceso de negociación con todos los agentes implicados (partidos políticos, trabajadores del sector y entidades animalistas) para sustituir definitivamente las galeras de caballos», dijo Neus Truyol, concejala de Més.

Entre las medidas está la creación de una mesa de diálogo para garantizar una transición ordenada y consensuada; el estudio de alternativas, como las galeras eléctricas, que ya funcionan en otras ciudades; la conversión de licencias de galeras en licencias de taxi para dar opciones laborales a los actuales conductores; el inicio del rescate progresivo de licencias, para extinguir el servicio de manera definitiva, y un plan para garantizar una jubilación digna a los caballos, con el apoyo de las entidades animalistas.

«No hay excusas para continuar permitiendo esta explotación. Hay soluciones para que nadie salga perjudicado y para que Para dé un paso hacia adelante hacia un modelo de ciudad más ético y moderno», señaló Truyol. Més per Palma advierte que «continuará presionando para que el Ajuntament de Palma abandone definitivamente un servicio anacrónico y para que garantice el bienestar animal».

El regidor Fulgencio Coll, por su parte, advirtió del cambio de posicionamiento de su partido respeto a la erradicación de las galeras. «Hemos reconsiderado nuestra posición por el propio gremio. Reconocen que se están encontrando con muchas dificultades y quieren cambiar. Entre ellas está que durante la alerta amarilla por altas temperaturas no pueden salir a trabajar, que ha habido un cambio en el tipo de turista, que trabajar en invierno no les sale a cuenta y algunas galeras que no cumplen la normativa».

Lucía Muñoz, de Podemos, recordó que «durante la pasada legislatura se había puesto en marcha una partida presupuestaria del Gobierno central, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, para llevar a cabo un proyecto piloto en España que iniciaba el cambio de galeras de tracción animal a eléctrica». Sin embargo con la llegada del PP al Ajuntament de Palma, y el apoyo de Vox, se desistió de esta iniciativa ya que Cort debía aportar otra la mitad del presupuesto, que alcanzaba un total de medio millón de euros.