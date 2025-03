El PSOE de Palma exige al alcalde que deje de aparcar su coche oficial en la zona peatonal de Santa Eulàlia

El PSOE de Palma ha exigido este viernes al alcalde Jaime Martínez que deje de aparcar su coche oficial en la zona peatonal de Santa Eulàlia. Los socialistas dicen que «los vehículos de alcaldía cuentan con una reserva de espacio para uso exclusivo en la calle Palau Reial». Este grupo municipal ha presentado una proposición a la Junta Municipal de Distrito Centro, donde pide que el alcalde retire su coche oficial de Santa Eulália.

«Es frecuente que el vehículo de alcaldía estaciona en la plaza, un espacio que está destinado en exclusiva a los peatones. No hay ninguna reserva de estacionamiento allí donde aparca de forma habitual», señalan los socialistas.

«Es inaceptable que el alcalde aparque en una zona para peatones onde la ciudadanía no puede estacionar. Todo el mundo ha de cumplir las nomas, el alcalde incluido, no se puede aparcar en una zona destinada a peatones. ¿Cómo puede pedir a la ciudadanía que acate la normativa si él no lo hace?», lamentó el portavoz socialista en el Ajuntament, Xisco Ducrós.

Los socialistas ya habían denunciado que el alcalde comprada un nuevo vehículo de alta gama marca Lexus por 61.700 euros. «A Martínez solo le preocupa su movilidad, no la del resto de la ciudadanía», afirmó el portavoz adjunto Francesc Dalmau, que aseguró que el alcalde «hace un abuso de un espacio que está destinado a los peatones y donde no se puede aparcar».