Vecinos de Canamunt denuncian acoso inmobiliario: «Se meten en el portal y nos preguntan si queremos vender nuestro piso»

La Associació de Veïns de Canamunt ha denunciado el acoso inmobiliario al que se están viendo sometidos algunos de sus vecinos. La vecina en cuestión, que pide no ser identificada señaló que «esta mañana [por ayer] han llamado dos hombres bien vestidos en mi edificio y han ido piso por piso pidiendo si alguno de nosotros quería venderlo. Ellos ofrecían dinero al contado y preguntaban directamente por el propietario».

Esta residente, que está de alquiler, les ha recibido a las puertas de su casa y los agentes inmobiliarios insistieron en pedirle el contacto del propietario de la vivienda. «Me he negado a darles cualquier información y tras preguntarles, me han confirmado que había muchísima demanda de viviendas, pero de clientes extranjeros».

La vecina advierte que eran dos jóvenes españoles, «muy educados», que señalaban que hacía «mucha, mucha, mucha demanda de viviendas. Y que no había suficiente oferta». La denunciante lamentó la actitud de los agentes inmobiliarios, «¿cómo les voy a dar el teléfono del dueño del piso? ¿Para qué? ¿Para que me eche y entre a vivir un extranjero?». La afectada denunció que «en mi edifico, que está en la zona de Sa Gerreria, se han ido muchísimos vecinos en los últimos tiempos. Parejas con niños, compañeros de trabajo, vecinas que quieren que sus hijos vivan aquí y no pueden... Y pasas por la plaza Raimundo Clar y en las terrazas solo hay guiris».

Esta transformación del vecindario ha llevado a un cambio en los comercios de la zona: «No tenemos frutería, ni zapatero. Los cafés valen cinco euros y te dan comida con aguacate. Hasta tenemos cafeterías para ciclistas pero no para la gente de aquí». La vecina reconoce que «tengo contrato desde hace más de diez años. Yo le cuido el piso a mi casero y él me cuida a mí». Sin embargo, reconoce que «en el buzón no paran de dejarnos anuncios de inversores que buscan piso y que pagan al contado? ¿Es que aquí viene todo el dinero negro de Europa?».

Desde la Associació de Veïns de Canamunt

DENUNCIAM aquestes pràctiques agressives i especulatives que posen en perill la convivència i l’accés a l’habitatge de les veïnes del barri. No volem convertir-nos en un aparador d’inversions turístiques ni en un parc temàtic per a estrangers amb doblers. L’habitatge és un dret, no un negoci. El nostre barri no està en venda.