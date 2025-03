Urbanismo acusa al PSOE de Palma de «mala fe» y rebate su denuncia por la licitación de cinco solares municipales

El teniente de alcalde de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha calificado de «inadmisibles» las declaraciones del PSOE de Palma sobre «presuntos errores en la cesión de cinco solares municipales para la construcción de viviendas sociales» y ha afirmado que «tergiversan con mala fe lanzando bulos por exclusivo interés político».

El edil ha rechazado todas las denuncias de este grupo político al asegurar que los pliegos «se ajustan taxativamente a la ley». Y avanzó que «el hecho de que en los contratos a los promotores se establezca un plazo máximo de concesión de 75 años es porque así lo marca el Decreto Ley 3/2020 cuando hace mención expresa a la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler. Como no podía ser menos, el PSOE Palma no se ha leído la ley cuando habla de 50 años como plazo máximo, obviando las disposiciones emanadas del decreto».

El edil de Urbanismo lamentó que este partido «confunda deliberadamente viviendas de protección oficial con viviendas a precio limitado, ya que el PSOE asegura que los contratos no contemplan la obligación de que las viviendas que se construyan en la concesión de derecho de superficie sean de protección pública». Aquí, Fidalgo corrigió al PSOE al subrayar que «el decreto ley 3/2020 dictamina que las administraciones públicas podrán promover viviendas de titularidad pública mediante la constitución a favor de personas físicas o jurídicas privadas de derecho de superficie para la construcción y gestión de viviendas protegidas, que este derecho de superficie solo se podrá conceder mediante concurso público y que la duración máxima de esta concesión será de 75 años».

Por último, y en relación con los criterios de adjudicación y selección de los ciudadanos que aspiran a una de estas viviendas, el máximo responsable de Urbanismo ha criticado que el grupo socialista «no solo no se ha estudiado la ley, sino que la tergiversa maliciosamente, ya que la misma establece que los titulares o promotores de diez o más viviendas de precio limitado deberán reservar un mínimo del 30 por ciento de las mismas a personas jóvenes de menos de 35 años. El Ajuntament de Palma ha ido más allá, incrementando estas exigencias al añadir que también habrá un porcentaje destinado a familias monoparentales y otro para mayores de 65 años».

Fidalgo subrayó que el PSOE de Palma «ha hecho un flaco favor a los ciudadanos con sus bulos y falsas denuncias tergiversadas y maliciosas que no conducen a nada y que solo se sustentan en un mero interés político, sin fundamento legal ni real». El teniente de alcalde aseveró que «es incomprensible la mala fe y la ignorancia del grupo socialista. Los que no han desarrollado una sola vivienda en ocho años, no pueden paralizar un proceso que va a poner viviendas asequibles en Palma. Este equipo de Gobierno no va a parar y vamos a hacer viviendas aunque al PSOE le moleste, es nuestro compromiso».

Óscar Fidalgo ha concluido remarcando que «el daño del PSOE Palma afecta al interés general, habida cuenta de la falsa denuncia de los socialistas a pocos días de que acabe el plazo de presentación de ofertas para la construcción de dichas viviendas».