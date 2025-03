La Plataforma Ordenanza (In)Cívica entrega a Cort más de 1.700 firmas contra la nueva normativa

La Plataforma Ordenanza (In)Cívica ha entregado este jueves por la mañana en el Ajuntament de Palma más de 1.700 firmas contra la nueva normativa, de las cuales 1.060 son físicas y más de 700 se han recogido en la plataforma Change.org. Mabel Chavarino, que representa a los músicos callejeros, pidió «democracia ante estas medidas represivas. Y también queremos viviendas accesibles, tal y como reivindican los caravanistas». La portavoz aseguró que «los artistas de la calle no son incívicos y queremos que los niños sigan jugando en la calle».

Por su parte, Javier González, portavoz de los caravanistas, aseguró que «aquí el tema primordial es el de la vivienda y si vivimos allí es porque no queda otra opción. Un obrero ya no puede pagar ni el alquiler de una habitación. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, gobierna para un sector de la población, el de los fondos buitres, no para todos».

Por otro lado, González se mostró reticente al anuncio que han hecho la Asociación de Caravaning Oasis Mallorca (ACO) y la Plataforma de Autocaravanas Autónomas (PACA), en las que desconvocaban la manifestación del próximo 27 de marzo.

«Dicen que han conseguido beneficios para las caravanas y que les han concedido las alegaciones que habían presentado, por lo que ya podrán acampar en las vías públicas y se autoriza la pernocta. Sin embargo, eso ya se podía hacer antes», criticó. González insistió en que «estos señores no han arreglado nada de la normativa cívica porque la DGT ya permitía todo esto».