ARCA denuncia el derribo de un edificio tradicional en El Molinar

ARCA ha denunciado este lunes que la Gerencia de Urbanismo ha otorgado la licencia de derribo de un edificio tradicional en la primer línea de El Molinar. La entidad recuerda que en la zona sólo hay un edificio catalogado y que en la última reunión de Centre Històric voto en contra de su destrucción.

«Durante los últimos años, la presión de transformación de las casas sencillas originales ha sido enorme provocando una pérdida de identidad porque los sucesivos planes urbanísticos no han sabido preservar la esencia del barrio. Ni el PGOU, ni el POD decaído, tampoco lo hace. El problema no es únicamente perder un edificio original, sino que la nueva construcción no está obligada a cumplir más parámetros que limitar la altura a planta y piso», explica ARCA, quien detalla que, «sin embargo, está obligada a eliminar la esquina creando un chaflán».

A juicio de la entidad, esto «vulgariza el espacio y además se perderá el porche delantero por encontrarse a dominio público». Concretamente, el edificio se encuentra en el número 153 de la calle Vicari Joaquim Fuster.

Después de esta decisión, ARCA cree que «poco a poco caminamos sin detener hacia un Molinar elitista que va perdiendo su esencia» y lamenta que no haya servido el trabajo realizado desde la entidad con los distintos equipos de gobierno «para adoptar medidas sencillas de nueva construcción que al menos protegieran algunas características que conserven la personalidad del paisaje del barrio».