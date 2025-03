Las educadoras de las escoletas municipales externalizadas: «Somos pobres»

Se consideran trabajadoras pobres, vulnerables y dependientes. Pese a que asumen la responsabilidad de estar en un aula con siete bebés recién nacidos y hasta 18 niños de dos a tres años, las educadoras de las escoletas municipales externalizadas apenas cobraban hasta hace poco el Salario Mínimo Interprofesional: 1.134,34 euros en doce pagas. Ahora alcanzan los 1.184 euros, con las pagas prorrateadas. Y por si no fuera suficiente, advierten que «el 40 por ciento del material que hay dentro del aula lo pagamos de nuestro bolsillo».

Son 130 afectadas, el 99,6 por ciento mujeres, que trabajan en ocho centros, con formación especializada, ya sean licenciadas o técnicas superiores. Y piden el mismo salario que las compañeras de las tres escoletas de gestión propia de Cort, cuyo salario, dicen, alcanza los 1.800 euros mensuales en quince pagas.

Este miércoles, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, manifestaba a La Ser Mallorca que las diferencias salariales entre educadoras de centros de gestión propia y de gestión externa no tienen sentido: «No puede haber trabajadoras que hagan las mismas tareas y unas cobren más y otras menos». Pese a que las palabras del alcalde invitan a pensar en la esperanza, las educadoras de escoletas externalizadas no se fían y su paciencia se ha agotado: «Nosotras queremos verlo por escrito. Hasta que no esté materializado no nos creemos nada y vamos a seguir luchando», afirma Mercedes Leo, educadora de la escoleta de Can Alonso.

«El problema es que no podemos esperar un año y medio (hasta agotar la prórroga) y llegue la nueva licitación. Necesitamos medidas urgentes para poder vivir, vamos acumulando deudas porque tenemos más gastos que ingresos y esa proporción va en aumento. Queremos que nos suban el sueldo ya», añade.

La situación económica de estas trabajadoras es dramática. Si ya con un sueldo medio cuesta llegar a final de mes en una Mallorca cada vez más cara, es trágico el caso de estas educadoras que trabajan para el Ajuntament con la empresa Espai 6, que hace dos años ganó el concurso de gestión de centros de educación infantil externalizados.

Mercedes Leo, Cristina Martí (que trabaja en el centro de Son Ferriol), Margarida Ramis y Davinia Mesa (ambas de la escoleta Ciutat Antiga) ponen voz a un clamor de las 130 educadoras que exigen las mismas condiciones que sus compañeras y que otros empleados que, con la misma titulación, trabajan para empresas municipales con salarios muy superiores. «El caso es que el de educadora es una profesión feminizada, dedicada al cuidado», alertan. De ahí la brecha salarial.

Vivir en Mallorca con 1.184 euros al mes, sin pagas extraordinarias, es un ejercicio de ciencia ficción. «Mi coche tiene 23 años. Se me acaba de romper y le debo al mecánico 1.000 euros que le voy pagando a plazos», señala Cristina. En el caso de Margarida Ramis, está divorciada y es madre de una niña de tres años. Estudia el grado de educación infantil pero tiene tantos escollos que está pensando en dejarlo. «Me acabo de separar y me estoy planteando dejar la universidad».

Para sobrevivir a semejante precariedad, las educadoras de centros externalizados tienen que pluriemplearse. Afirman que tienen otros trabajos: de camarera, limpiando escaleras, dando repaso, de canguro, de animadoras de cumpleaños infantiles, cuidando niños en bodas y comuniones e incluso «pintando barrigas en baby showers», dice Mercedes Leo.

«Somos madres ausentes porque tenemos dos empleos. Educas a otros niños y nuestros padres cuidan de nuestros hijos», dice Leo. El suyo es un caso complejo: está separada, vive con su madre de 80 años y tiene un hijo con una discapacidad, autismo de grado 1. «Tengo un piso que me compré cuando todavía eran baratos pero no puedo permitirme pagar mi propia hipoteca. Así que lo tengo alquilado y vivo con mi madre. Siento que mis inquilinos están viviendo mi vida», lamenta.

Por su parte, fuentes de Cort han explicado que «el comité de empresa del Patronat Municipal d’Escoles Infantils ha aprobado este año la implantación de la carrera profesional para los trabajadores del Ajuntament, cumpliendo así con una reivindicación histórica. Esta situación ha provocado que las diferencias salariales entre los trabajadores contratados a través de una empresa del Ajuntament, concretamente Estudi 6, se hayan incrementado».

Fuentes municipales señalan que «para conseguir una mejora salarial, sería necesario llevar a cabo una negociación entre la empresa y los sindicatos, con el objetivo de pactar un nuevo convenio colectivo que contemple esta equiparación». Por parte del Ajuntament «queremos expresar el deseo de llegar a un acuerdo y ahora, nuestro compromiso es estudiar todas las posibilidades, dentro del marco de la legalidad, para que la nueva licitación mejore las condiciones laborales».